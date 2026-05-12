Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στη Φοντάνα ντι Τρέβι, το εμβληματικό σιντριβάνι της Ρώμης, όταν ένας άνδρας αποφάσισε να βουτήξει στα νερά του, αψηφώντας τους αυστηρούς κανονισμούς που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του μνημείου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο άνδρας φαίνεται σκεπτικός αλλά αποφασισμένος. Κοιτάζει προσεκτικά το σιντριβάνι, φτιάχνει τα ρούχα του, παίρνει βαθιά ανάσα και κάνει μακροβούτι. Οι ιταλικές αρχές έχουν εντείνει τους ελέγχους και τις ποινές για τέτοιου είδους παραβάσεις, προκειμένου να αποτρέψουν φθορές στο ιστορικό αξιοθέατο.

🚨A tourist who jumped into Rome’s Trevi Fountain was fined €500 and now face a lifetime ban from the area Apparently, not all wishes thrown into the fountain come true. pic.twitter.com/J4fi3xScGT — NEXTA (@nexta_tv) May 11, 2026

Το πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό δεν έχει γίνει γνωστό. Στο βίντεο διακρίνονται τουρίστες να ποζάρουν μπροστά από τη Φοντάνα ντι Τρέβι, ενώ ο άνδρας ετοιμάζεται για τη βουτιά του. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πέφτει στο νερό προκαλώντας έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Η πρώτη βουτιά δεν του ήταν αρκετή. Σηκώνεται, φτιάχνει τα μαλλιά του, περπατά μέσα στο σιντριβάνι και ξαναβουτά με στιλ, σαν «δελφίνι», υπό τα βλέμματα των τουριστών που τον παρακολουθούν αποσβολωμένοι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο άνδρας διένυσε ολόκληρο το συντριβάνι και συνομίλησε με περαστικούς, μέχρι που οι δυνάμεις ασφαλείας τον πλησίασαν για να του επιβάλουν την «καμπάνα».

Τελικά, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να του απαγορευθεί η είσοδος εφ’ όρου ζωής σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ρώμης, καθώς παραβίασε τα μέτρα προστασίας του πιο διάσημου αξιοθέατου της πόλης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στα social media επικράτησε πανζουρλισμός, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν το βίντεο. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή σχόλια ξεχώρισε το ειρωνικό: «Προφανώς, δεν πραγματοποιούνται όλες οι ευχές που ρίχνονται στο σιντριβάνι».