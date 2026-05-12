Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται ένα βήμα πριν την πλήρη εξιχνίαση της ένοπλης ληστείας στην Κάτω Τιθορέα, υπόθεση που φαίνεται να συνδέεται και με άλλες εγκληματικές ενέργειες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών.

Το απόγευμα της Δευτέρας (11/5) προσήχθησαν στην Αθήνα οκτώ άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, λίγη ώρα μετά τη φάση αλλαγής των οχημάτων διαφυγής. Το κλεμμένο από τον Πειραιά όχημα είχε εντοπιστεί άθικτο αλλά επιμελώς καθαρισμένο στον δρόμο προς το Ζεμενό Αράχωβας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εντόπισαν πέντε άτομα – τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα – μέσα στο δεύτερο όχημα διαφυγής. Στην κατοχή τους βρέθηκαν η λεία της ληστείας και βαρύς οπλισμός, που περιελάμβανε τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο Scorpion και τέσσερα πιστόλια.

Το όχημα εγκλωβίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, με τους επιβαίνοντες να βγαίνουν κρατώντας καλάσνικοφ. Όταν αντιλήφθηκαν πως είχαν περικυκλωθεί, παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση και οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

Επιχείρηση σε Αθήνα και Λουτράκι

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες, ενώ στο Λουτράκι εντοπίστηκε και μία γυναίκα. Οι προσαχθέντες εξετάζονται για συμμετοχή στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, με λεία άνω των 200.000 ευρώ, καθώς και για πιθανή εμπλοκή σε άλλες ληστείες σε ΕΛΤΑ και τραπεζικά υποκαταστήματα στην επαρχία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα που είχε διαπράξει ληστεία την άνοιξη του προηγούμενου έτους στο Κατόχι Μεσολογγίου. Κατά τις έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές, φυσίγγια, μάσκες και ρουχισμός που ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί σε ληστείες.

Χωρίς ποινικό παρελθόν οι περισσότεροι

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε το πρωί της Τρίτης ότι «οι πρώτοι πέντε συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία, με βαρύ οπλισμό. Είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολυβόλα».

Σύμφωνα με την ίδια, οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 24 έως 33 ετών «και έχουν απασχολήσει τις αρχές με κάποια αδικήματα». Όπως πρόσθεσε, «δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή και επέλεξαν την τράπεζα επειδή δεν είναι κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα».

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμη ότι οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση «αναζητούν και άλλα άτομα, ενώ σήμερα γίνονται και κατ’ οίκον έρευνες».

Δηλώσεις Χρυσοχοΐδη: «Τους παρακολουθούσαμε καιρό»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αποκάλυψε ότι η Ελληνική Αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό τη συγκεκριμένη ομάδα. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, «είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια πολύ μεγάλη και άλλες μικρότερες. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολούθησε και έφτασε στο αποτέλεσμα όπως είδατε».

Απαντώντας σε ερώτηση για πιθανές διασυνδέσεις των οκτώ συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο υπουργός σημείωσε ότι «μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς».

«Αυτή η ομάδα που ήταν πολύ ικανή και δραστήρια, τελικά έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθη», κατέληξε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας τη μεθοδικότητα της αστυνομικής επιχείρησης.

Δείτε τη στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο της ληστείας και τους πέφτουν τα χρήματα