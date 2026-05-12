Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε βάρος της 28χρονης, συζύγου του, μητέρας τεσσάρων παιδιών.

Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ για την κατάσταση της 28χρονης που νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, ανέφερε ότι η κλινική της εικόνα παραμένει σταθερή και ενθαρρυντική. Όπως τόνισε, η ασθενής έχει καλό επίπεδο συνείδησης και πλήρη επαφή με το περιβάλλον, ενώ εμφανίζει ήπιο πυρετό έως 37,5°C, στοιχείο που, όπως είπε, δεν προκαλεί ανησυχία στους θεράποντες ιατρούς. Η συνολική εκτίμηση των γιατρών είναι ότι η πορεία της υγείας της βελτιώνεται.

Σε ό,τι αφορά τις κακώσεις, ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι η ασθενής φέρει κάταγμα στο κρανίο, καθώς και κάταγμα στον δεύτερο αυχενικό σπόνδυλο, ενώ υπάρχουν και εκδορές σε διάφορα σημεία του σώματός της. Παράλληλα, οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι παρουσιάζει περιτραυματική αμνησία, καθώς δεν θυμάται τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα. Σύμφωνα με την ιατρική περιγραφή, κατά την εισαγωγή της στα επείγοντα ανέφερε μόνο ότι «τη χτύπησε αυτοκίνητο», χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η μνήμη της, όπως εξήγησε ο διοικητής του νοσοκομείου, ενδέχεται να επανέλθει σταδιακά, ωστόσο αυτό δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, καθώς σε τέτοιες περιπτώσεις η εξέλιξη διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το αν οι γιατροί μπορούν να εκτιμήσουν ιατρικά την αξιοπιστία των αναμνήσεων της ασθενούς, ο κ. Χαλκιαδάκης σημείωσε ότι η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στις απαντήσεις του ασθενούς, χωρίς να υπάρχει απόλυτος τρόπος επιβεβαίωσης ή αμφισβήτησης όσων αναφέρει.

Συνολικά, οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει σταθερή με καλή προοπτική αποκατάστασης, τόσο σωματικά όσο και νευρολογικά.