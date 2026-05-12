Το βράδυ του Σαββάτου ο κόσμος της ΑΕΚ υπέστη ένα σοκ με την κατάρρευση της μπασκετικής ομάδας στον τελικό του BCL. Μία μέρα μετά όχι απλά ξέχασε τι συνέβη στην Μπανταλόνα, αλλά βίωσε την απόλυτη χαρά με κινηματογραφικό σενάριο. Από το 0-1 και το 1-0 σε Νέα Φιλαδέλφεια και Πειραιά, που έβαζε φωτιά στη μάχη του τίτλου, στο 2-1 και το 1-1 που έστεψαν την Ενωση πρωταθλήτρια. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ο τρόπος με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ είναι η απόλυτη ρεβάνς για όσα πέρασε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Με την «αυτοκτονία» του 2024 και με το περσινό κάζο στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν όπου διαλύθηκε αγωνιστικά. Εξιλέωση. Και αυθεντική χαρά που ήταν διάχυτη σε κάθε σημείο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Από την «Αγια-Σοφιά» μέχρι τους δρόμους της πόλης. Οχι ότι στην υπόλοιπη Ελλάδα το σκηνικό ήταν διαφορετικό. Από την Κρήτη μέχρι την Αλεξανδρούπολη οι οπαδοί του Δικεφάλου ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Το επίκεντρο του… σεισμού βέβαια ήταν η «Αγια-Σοφιά». Μόλις ο Οσμερς σφύριξε για τελευταία φορά, δοκιμάστηκε για τα καλά η αντοχή των πλέξιγκλας. Οπαδοί της ΑΕΚ έμπαιναν από παντού στον αγωνιστικό χώρο θυμίζοντας κάτι από τα 90s στο «Νίκος Γκούμας». Παίκτες, προπονητής, διοίκηση, κόσμος, όλοι ένα κουβάρι για αυτόν τον τίτλο που στο ξεκίνημα της σεζόν λίγοι πίστευαν. Ισως, βέβαια, έτσι, ανέλπιστα (μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον), να είναι και πιο όμορφο.

Από τα πιο εντυπωσιακά highlights της προχθεσινής βραδιάς είναι ο τρόπος που πανηγύρισαν κάποια από τα πιο βαριά ονόματα της ΑΕΚ. Ο Περέιρα, ο Βίντα, ο Γιόβιτς. Παίκτες που έχουν ζήσει τεράστιες στιγμές στην καριέρα τους, που έχουν παίξει σε κάποιες από τις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και θα περίμενε ίσως κανείς πως θα ήταν πιο συγκρατημένοι. Αντίθετα, ήταν από τους πιο εκδηλωτικούς. Ο Βίντα ήταν από τους πρώτους που άρχισε να τρέχει μετά το τελικό σφύριγμα. Ο Περέιρα έκανε σαν μικρό παιδί. Ο Γιόβιτς πρώτος στο μπουγέλο του Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου. Για τον Σέρβο έχει αξία να σταθούμε και σε ένα πολύ όμορφο μήνυμα της συζύγου του που αναφέρθηκε μέσω των social media σε όσους τον αμφισβήτησαν όχι μόνο φέτος αλλά γενικότερα τα τελευταία χρόνια.

Το μήνυμα της κ. Γιόβιτς

Η ΑΕΚ άφησε πίσω τις πληγές και τις απογοητεύσεις των τελευταίων χρόνων, επιστρέφοντας στην κορυφή με τρόπο δραματικό, λυτρωτικό και απόλυτα ποδοσφαιρικό.

«Χθες στην Αθήνα, δεν κατέκτησες απλά έναν τίτλο. Απάντησες σε κάθε αμφιβολία. Σε κάθε ψίθυρο. Σε καθένα που σε είχε τελειωμένο. Αυτή η πάσα στο 93ο λεπτό δεν ήταν τύχη… Ηταν έξι χρόνια μάχης που βρήκε τη στιγμή της. Πόση μαεστρία», έγραψε μεταξύ άλλων η Σοφία Μιλόσεβιτς που ήταν φυσικά δίπλα στον Λούκα μαζί με τα παιδιά τους και πανηγύρισαν όλοι μαζί.

Ο Κοϊτά στο μεταξύ τραγουδούσε τον ύμνο της ΑΕΚ στα ελληνικά, ο Ρότα έπαιρνε κάμψεις για να είναι… έτοιμος να σηκώσει την κούπα την Κυριακή. Ο Μάνταλος προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει ότι έφτασε τα τρία πρωταθλήματα με τον Δικέφαλο. Πέρα από τους πρωταγωνιστές όμως υπάρχουν μορφές όπως αυτή του Κάλενς. Με πολιτικά μέσα στα αποδυτήρια να καταγράφει τις στιγμές. Πάντα δίπλα στην ομάδα που τον στήριξε στο πρόβλημα της υγείας του κι ενώ σε μερικές εβδομάδες θα μείνει ελεύθερος.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει και στον «ήρωα» της τελευταίας στιγμής. Τον Ζοάο Μάριο που επίσης έχει μία πολύ σπουδαία καριέρα πίσω του. Ο Πορτογάλος ήταν από αυτούς που άκουσαν πολλά φέτος. Ο κόσμος περίμενε περισσότερα από εκείνον. Τι έκανε και τι όχι, μικρή σημασία έχει πλέον. Πέτυχε το γκολ που θα μνημονεύεται για πάντα, έβαλε την υπογραφή του στο 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ και το όνομά του θα μείνει στην ιστορία της ομάδας. Μέχρι το απόγευμα πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό ο Ζοάο Μάριο ήταν ένας ακόμα παίκτης που πέρασε από την Ενωση. Πλέον είναι ο Ζοάο Μάριο που πέτυχε γκολ τίτλου και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Και αυτός, παρότι συνήθως δεν είναι τόσο εκδηλωτικός, ξέσπασε με το σφύριγμα της λήξης. Επεσε στο χορτάρι, έσφιξε τις γροθιές του και στη συνέχεια χάθηκε μέσα στο πλήθος.

Το ζεϊμπέκικο του Ριμπάλτα

Η βραδιά αυτή βέβαια ήταν και για τους Νίκολιτς, Ριμπάλτα. Ο πρώτος γνώρισε την αποθέωση στα Μέσα της πατρίδας του που τον χαρακτηρίζουν για ακόμα μία φορά ως «τον καλύτερο σέρβο προπονητή» και στέκονται πάνω από όλα στον άνθρωπο Νίκολιτς. Αυτόν που μετά το παιχνίδι τόσο στις δηλώσεις του όσο και στα αποδυτήρια έσπευσε να συγχαρεί τους παίκτες του. Εγινε μία παρέα μαζί τους και πανηγύρισε με την ψυχή του. Κι από την άλλη ο Ριμπάλτα που χόρεψε ζεϊμπέκικο (με τον δικό του τρόπο) υπό τους ήχους του Γιάννη Πάριου. Ο Καταλανός δεν είναι από αυτούς που θέλουν τα φώτα της δημοσιότητας και το δείχνει με τον τρόπο του από τότε που ήρθε στην ΑΕΚ. Αυτή τη φορά όμως χαλάρωσε κι αυτός και πανηγύρισε, εκδηλώθηκε.

Τον Νίκολιτς περίμενε πολύς κόσμος κατά την αναχώρησή του από το πάρκινγκ όπου δεν τον άφηναν να φύγει. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Ζίνι που είναι από τα αγαπημένα παιδιά της κερκίδας και είχε κι αυτός καθοριστική συμβολή όχι μόνο κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά γενικότερα στη μεταμόρφωση της ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα. Μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν μάλιστα για τον Ανγκολέζο ήταν… ακατάλληλα. Ο ίδιος πάντως απολάμβανε τις στιγμές με ένα πελώριο χαμόγελο.

Οπως, άλλωστε, έκανε και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Πρώτα πήρε την μπάλα του ματς και έτρεξε στο γήπεδο, μετά έκανε τον γύρο του θριάμβου με το κασκόλ, πήρε μέρος με τους παίκτες στο πάρτι των αποδυτηρίων και έκλεισε τη βραδιά στα μπουζούκια τραγουδώντας το αγαπημένο του «Αγάπα με» του Γιάννη Πουλούπουλου αλλά και συνθήματα μαζί με τον κόσμο της ΑΕΚ που βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο. Είναι και για εκείνον μία δικαίωση όλο αυτό που ζει τώρα. Πέρα από τους γύρω γύρω, ο Ηλιόπουλος αμφισβητήθηκε πολύ και από ανθρώπους που είναι στο περιβάλλον της Ενωσης. Ισως όχι άδικα, από την άποψη ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο πριν και έμπαινε σε έναν χώρο πολύ απαιτητικό με τεράστιο ανταγωνισμό. Απέδειξε εμπράκτως όμως πως μαθαίνει γρήγορα και έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο τον σύλλογο. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως τα κασκόλ με το μήνυμα «Υπομονή, επιμονή, πίστη, πάθος», που μοιράστηκαν στο κόσμο στις κερκίδες, είναι το μόνο του Ηλιόπουλου το οποίο επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία.

Ρεπό από τον Νίκολιτς

Την επομένη της κατάκτησης του τίτλου οι παίκτες της ΑΕΚ είχαν ρεπό από τον προπονητή τους. Σήμερα θα κάνουν μία προπόνηση και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν για τη Θεσσαλονίκη ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Μπορεί για την Ενωση να μην υπάρχει πλέον βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο άπαντες θέλουν να τελειώσουν τη σεζόν με καλή εικόνα και ιδανικά χωρίς ήττα. Εξάλλου, οι Κιτρινόμαυροι «τρέχουν» ένα εντυπωσιακό σερί 22 αήττητων αγώνων στη Super League από τις 26 Οκτωβρίου. Είναι κι αυτό ένας στόχος για τον Δικέφαλο, πριν απ’ την απονομή του πρωταθλήματος που θα λάβει χώρα αμέσως μετά το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.