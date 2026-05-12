Οι αστροναύτες της NASA που συμμετέχουν στην αποστολή Artemis 2 ταξίδεψαν πρόσφατα πέρα από τη «σκοτεινή» πλευρά της Σελήνης, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της μεγαλύτερης απόστασης που έχει διανυθεί ποτέ από τη Γη. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα της ιστορικής αυτής αποστολής, βρήκαν χρόνο να πραγματοποιήσουν ένα εντυπωσιακό πείραμα που ανέδειξε τη συμπεριφορά του νερού σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας.

Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η NASA, η ομάδα του Artemis 2 φαίνεται να πειραματίζεται με μια σταγόνα νερού μέσα στην κάψουλα Orion. Το υγρό σχηματίζει μια τέλεια σφαίρα καθώς αιωρείται στο εσωτερικό της καμπίνας, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Ο ειδικός της αποστολής, Τζέρεμι Χάνσεν, ο οποίος δεν είχε ταξιδέψει ποτέ ξανά στο Διάστημα, κοιτάζει μέσα από τη σφαίρα, βλέποντας την αντανάκλασή του να αναποδογυρίζεται.

During the Artemis II mission, astronauts had a fun time playing around with water in the weightlessness of space. Artemis II was @CSA_ASC astronaut @Astro_Jeremy‘s first spaceflight — so his crewmates taught him a lot about the physics of water in space. pic.twitter.com/Sc4Mk0k58p — NASA Artemis (@NASAArtemis) May 6, 2026

Στη συνέχεια, ο Χάνσεν «πιάνει» τη σφαίρα με ένα καλαμάκι και την «απελευθερώνει» ξανά, επιτρέποντάς της να αιωρηθεί στο περιβάλλον μικροβαρύτητας. Όπως επισημαίνει η NASA, οι αστροναύτες του Artemis 2 πέρασαν ευχάριστες στιγμές παίζοντας με το νερό, ενώ ταυτόχρονα αξιοποίησαν το πείραμα ως ευκαιρία για να μελετήσουν τη φυσική των υγρών στο Διάστημα.

Το φαινόμενο της επιφανειακής τάσης

Στη Γη, το νερό που δεν βρίσκεται μέσα σε δοχείο απλώνεται σε μορφή λακκούβας εξαιτίας της βαρύτητας. Στο Διάστημα όμως, όπου η βαρύτητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, τα μόρια του νερού έλκονται εξίσου προς όλες τις κατευθύνσεις, σχηματίζοντας μια τέλεια σφαίρα.

Η σφαίρα αποτελεί το σχήμα με τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια για έναν δεδομένο όγκο, και έτσι η επιφανειακή τάση «τραβά» το νερό προς το κέντρο του, δημιουργώντας μια μικρή μπάλα. Παρόμοια πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπως το στύψιμο ενός βρεγμένου πανιού, για να φανεί πώς το νερό κινείται και «κολλάει» στις επιφάνειες υπό συνθήκες μικροβαρύτητας.