Αποστολή Artemis II: Μετά από μια εντυπωσιακή υπέρπτηση της Σελήνης, πλούσια σε συγκινήσεις και ιστορικές στιγμές, οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής ξεκίνησαν σήμερα το ταξίδι της επιστροφής τους στη Γη.

«Επιστρέφουμε», δήλωσε η Κριστίνα Κοχ, η οποία γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από τη Σελήνη. «Θα είμαστε πηγές έμπνευσης, όμως θα επιλέγουμε πάντα τη Γη», πρόσθεσε με συγκίνηση.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με το πλήρωμα για να τους εκφράσει τα θερμά του συγχαρητήρια. «Σήμερα μπήκατε στην ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική αληθινά υπερήφανη, απίστευτα υπερήφανη», είπε στους Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν. Οι τέσσερις αστροναύτες έγιναν οι πρώτοι από το 1972 που πραγματοποίησαν πτήση γύρω από τη Σελήνη, φτάνοντας μάλιστα πιο μακριά στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο πριν από αυτούς — πάνω από 406.000 χιλιόμετρα από τη Γη.

Κατά τη διάρκεια της επτάωρης παρατήρησης από τα φινιστρίνια, οι αστροναύτες θαύμασαν το σεληνιακό ανάγλυφο και τις καφέ και πρασινωπές αποχρώσεις των κρατήρων, περιγράφοντας λεπτομερώς όσα έβλεπαν. «Βλέπουμε έναν πολύ ωραίο διπλό κρατήρα. Θα έλεγε κανείς πως βλέπει έναν χιονάνθρωπο», ανέφερε ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, ο πρώτος μαύρος αστροναύτης που συμμετείχε σε αποστολή στη Σελήνη. «Είναι αληθινά δύσκολο να περιγράψεις. Είναι απίστευτο».

Η καναδή αστροναύτης Τζένι Γκίμπονς, υπεύθυνη επικοινωνίας της NASA στο Χιούστον, σημείωσε ότι το πλήρωμα παρατήρησε περιοχές της κρυμμένης πλευράς «οι οποίες δεν είχαν ποτέ φανεί φωτισμένες στη διάρκεια των αποστολών Απόλλων». «Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που η αποστολή Artemis II παρατήρησε και περιέγραψε σήμερα, κανένα ανθρώπινο μάτι δεν τα είχε δει ποτέ», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά που οι πιο ευαίσθητες κάμερες του κόσμου, δηλαδή τα ανθρώπινα μάτια, μπόρεσαν να τα παρατηρήσουν».

Ανατολή της Γης και σπάνια έκλειψη

Η επιστροφή του πληρώματος αναμένεται την Παρασκευή στα ανοικτά της Καλιφόρνιας, όπου η κάψουλα Orion θα προσθαλασσωθεί με τη βοήθεια αλεξιπτώτων. Η NASA τόνισε την επιστημονική σημασία της αποστολής, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά και σε εξαιρετικά υψηλή ευκρίνεια μέσω πλατφορμών όπως το Netflix και το YouTube, χάρη σε εξωτερικές κάμερες GoPro.

Κατά τη διάρκεια της υπέρπτησης, οι αστροναύτες πέρασαν για 40 λεπτά πίσω από τη Σελήνη, διακόπτοντας προσωρινά τις επικοινωνίες, όπως συνέβαινε και στις αποστολές Απόλλων. Είδαν ένα μοναδικό θέαμα: μια δύση και μια ανατολή της Γης, καθώς και μια ηλιακή έκλειψη που ο Βίκτορ Γκλόβερ χαρακτήρισε «αντάξια επιστημονικής φαντασίας».

Σχεδίαζαν να απαθανατίσουν την ανατολή της Γης, όπως το 1968 το πλήρωμα του Απόλλων 8, με τη φωτογραφία που άλλαξε για πάντα την εικόνα του πλανήτη μας. «Δεν θα μπορούσα να επιμείνω υπερβολικά στο εύρος αυτών που μάθαμε σήμερα», δήλωσε ο Κέλσεϊ Γιανγκ, επιστημονικός υπεύθυνος της αποστολής.

Προοπτική για προσελήνωση το 2028

Το νέο ρεκόρ απόστασης των 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη ξεπέρασε εκείνο του Απόλλων 13 κατά περίπου 6.000 χιλιόμετρα. Το επίτευγμα χαιρετίστηκε από τη NASA και τον πρόεδρο Τραμπ ως απόδειξη της ανανέωσης του αμερικανικού επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος, με τον Τραμπ να τονίζει ότι «μια μέρα θα κατακτήσουμε και τον Άρη».

«Επιλέγουμε αυτή τη στιγμή για να απευθύνουμε μια πρόκληση στη γενιά μας και στην επόμενη, ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ρεκόρ θα έχει μικρή διάρκεια», δήλωσε ο Τζέρεμι Χάνσεν. Το πλήρωμα ζήτησε επίσης να δοθούν ονόματα σε δύο σεληνιακούς κρατήρες: ο ένας προς τιμήν του σκάφους τους, Integrity («Ακεραιότητα»), και ο άλλος προς τιμήν της εκλιπούσας συζύγου του κυβερνήτη, Κάρολ Τέιλορ Γουάισμαν — ένα αίτημα που συγκίνησε βαθιά όλους τους παρόντες.

Η ημέρα ξεκίνησε με ένα ηχογραφημένο μήνυμα του Τζιμ Λόβελ, πρωτοπόρου των αποστολών Απόλλων 8 και 13, που είχε ετοιμαστεί λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του το 2025. «Ξέρω ότι θα είσαστε πολύ απασχολημένοι, όμως μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα», τους υπενθύμιζε ο αστροναύτης. Και αυτό ακριβώς έκαναν.

Αν η αποστολή Artemis II και η επόμενη, που προγραμματίζεται για την ερχόμενη χρονιά, ολοκληρωθούν επιτυχώς, η NASA σχεδιάζει την πρώτη προσελήνωση αστροναυτών το 2028.