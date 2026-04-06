Το δικό τους μήνυμα για το Πάσχα των Καθολικών έστειλαν από το διάστημα τα μέλη του πληρώματος του Artemis ΙΙ, λίγες ώρες πριν περάσουν στην αθέατη πλευρά της Σελήνης.

Ο διοικητής της Artemis ΙΙ, Reid Wiseman, μαζί με τους Victor Glover και Christina Koch, απένειμαν επίσης «φτερά αστροναύτη» στον Καναδό συνάδελφό τους Jeremy Hansen, που πραγματοποιούσε την πρώτη του πτήση στο διάστημα, πριν αρχίσουν τις προγραμματισμένες δοκιμές των νέων διαστημικών στολών Artemis.

Αλλά πρώτα, η Koch μετέφερε πασχαλινές ευχές στους ελεγκτές πτήσης, λέγοντας: «Θέλαμε να αφιερώσουμε ένα λεπτό για να τιμήσουμε τη γιορτή.»

«Αυτή την εποχή του χρόνου, πολλές θρησκείες και πολλοί πολιτισμοί τη θεωρούν σημαντική», είπε. «Είναι μια περίοδος συναισθημάτων όπως η χαρά, αλλά και η σοβαρότητα, τιμώντας όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας και στις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις.

«Ένα άλλο στοιχείο είναι η οικογενειακή μας παράδοση. Και ξέρω ότι για μένα, αν ήμουν τώρα στη Γη, θα ήμουν με την οικογένειά μου στο Χιούστον και θα κρύβαμε αυγά με κομφετί στον κήπο και θα βλέπαμε δύο πολύ γλυκά μικρά κορίτσια να τα ψάχνουν.»

Είπε ότι το πλήρωμα έκρυψε «λίγα αυγά γύρω από την καμπίνα» για να σηματοδοτήσει την περίσταση. «Ήταν αυγά αποξηραμένου ομελέτας», πρόσθεσε, «αλλά είμαστε όλοι αρκετά χαρούμενοι με αυτά.»

Ο Hansen είπε ότι «όποια κι αν είναι η πίστη ή η θρησκεία σας, για μένα οι διδασκαλίες του Ιησού ήταν πάντα μια πολύ απλή αλήθεια: αγάπη, καθολική αγάπη, αγάπα τον εαυτό σου και αγάπα τους άλλους.»

Η απάντηση από τον Τσάρλι Ντιουκ του «Apollo 16»

Έλαβαν όμως κι εκείνοι ένα ιδιαίτερο μήνυμα από έναν πρώην αστροναύτη.

«Γεια σας Ριντ, Βίκτορ, Κριστίνα και Τζέρεμι. Είμαι ο αστροναύτης του Απόλλωνα 16, Τσάρλι Ντιουκ. Ο Τζον Γιανγκ και εγώ προσγειωθήκαμε στη Σελήνη το 1972 σε μια σεληνιακή μονάδα που ονομάσαμε Ωρίωνα. Κάτω από εσάς στη Σελήνη υπάρχει μια φωτογραφία της οικογένειάς μου. Προσεύχομαι να σας υπενθυμίζει ότι εμείς στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο σας επευφημούμε. Ευχαριστούμε εσάς και όλη την ομάδα στο έδαφος που χτίζετε πάνω στην κληρονομιά μας για τον Apollo και το Artemis. Καλή επιστροφή στο σπίτι με ασφάλεια και καλή επιτυχία».

Το διαστημόπλοιο με τους τέσσερις αστροναύτες βρίσκεται στην τελική ευθεία για την προσέγγιση της Σελήνης. Λίγο πριν τις δυο τα ξημερώματα της Τρίτης, θα περάσει πίσω από την αθέατη πλευρά της. Εκεί, το ίδιο το φεγγάρι θα μπλοκάρει τα σήματα που επιτρέπουν την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον. Έτσι, για περίπου 40 λεπτά, το πλήρωμα θα βρίσκεται πλήρως αποκομμένο από τη Γη.

Το Artemis II θα σπάσει το ρεκόρ του Apollo 13 από το 1970 και θα βρεθεί μακρύτερα από την Γη από οποιαδήποτε άλλη επανδρωμένη αποστολή στην ιστορία.