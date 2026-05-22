Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά την απολογία τους, οι δύο άνδρες από τα Βορίζια, ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι μαζί με τον 43χρονο θείο τους κατηγορούνται για τα γεγονότα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, εκτυλίσσονταν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή του Αμαρίου Ρεθύμνου. Οι υποθέσεις αυτές είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους, που μιλούσαν για καθεστώς ανομίας και φόβου.

Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, καθώς –όπως ανέφερε η συνήγορός του Θεονύμφη Μπέρκη– αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την καρδιά του. Δεν αποκλείεται η ανακρίτρια να μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απολογία του το Σάββατο 23 Μαΐου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία περίπου μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη απολογία του την Παρασκευή (22/5) και ζήτησε να διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου. Η διαδικασία για τους δύο συγκατηγορούμενούς του εξελίχθηκε κανονικά.

Καταθέσεις – «φωτιά» και μαρτυρίες κατοίκων

Περίπου 40 παθόντες κατέθεσαν για ένα εκτεταμένο σύστημα εκφοβισμού, μέσω του οποίου ιδιοκτήτες φέρονται να εξαναγκάζονταν να σιωπούν ή να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους. Στις καταθέσεις περιγράφονται περιστατικά εμπρησμών, καταστροφών καλλιεργειών, απειλών και σωματικής βίας.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία κατοίκου που υποστήριξε, ότι ύστερα από χρόνια πιέσεων, αναγκάστηκε να απομακρυνθεί από την περιουσία του. Ως πράξη εκδίκησης, σύμφωνα με τη δικογραφία, κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του γιου του, προκαλώντας ζημιά ύψους 27.000 ευρώ.

«Θα ακούσετε πολλά ακόμα… Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί δεν αντέχουμε πια», δήλωσε ο ίδιος στο cretalive.gr. «Δεν πρόλαβε να πεθάνει ο πατέρας μου και καταπάτησαν το ποιμνιοστάσιο μας», φέρεται να κατέθεσε γυναίκα από την περιοχή.

Οι κατηγορίες και οι θέσεις των εμπλεκομένων

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά κακουργηματικές εκβιάσεις και οργανωμένη δράση με οικονομικό όφελος, που περιλαμβάνει παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων.

Οι κατηγορούμενοι, ωστόσο, αρνούνται κατηγορηματικά τις πράξεις που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καταπατήσει ξένες περιουσίες αλλά μισθώνουν νόμιμα εκτάσεις για τη βόσκηση των ζώων τους.