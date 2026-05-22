Η ομάδα του Σκαριόλο κυριάρχησε για 20 λεπτά στον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague, με τρομερή κυκλοφορία μπάλας, γρήγορο τέμπο και υψηλή αποτελεσματικότητα στην επίθεση, ακόμη και χωρίς τον Ουόλτερ Ταβάρες στη ρακέτα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειχνε απόλυτα έτοιμη, «χτυπώντας» συνεχώς στην επίθεση και μην αφήνοντας κανένα περιθώριο αντίδρασης στη Βαλένθια, που δεν κατάφερε να ελέγξει τον ρυθμό σε κανένα σημείο.

Οι 62 πόντοι των Μαδριλένων στο πρώτο ημίχρονο αποτελούν ιστορικό ρεκόρ για τη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των ίδιων, όταν είχαν πετύχει 56 πόντους απέναντι στον Ολυμπιακός στο Final Four του 2024 στο Βερολίνο.