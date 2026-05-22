Ο Ηρακλής συνεχίζει τον σχεδιασμό του για την επιστροφή στη Stoiximan Super League, έχοντας ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρι για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ωστόσο, σημαντικό ζήτημα παραμένει αυτό της έδρας.

Κλιμάκιο της διοργανώτριας αρχής πραγματοποίησε αυτοψία στο Καυτανζόγλειο και διαπίστωσε ότι ο χλοοτάπητας του γηπέδου δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη διεξαγωγή αγώνων της κορυφαίας κατηγορίας.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό στους ανθρώπους του «γηραιού», καθώς είχε προηγηθεί σημαντική οικονομική επένδυση από τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, για εργασίες στον αγωνιστικό χώρο.

Στον Ηρακλή αντιλαμβάνονται ότι απαιτούνται άμεσες κινήσεις και για τον λόγο αυτό έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη διοίκηση του Καυτανζογλείου τη Δευτέρα (25/05), ώστε να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο επικοινωνίας με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ενώ εκκρεμεί και η εγκατάσταση ηλεκτρονικού πίνακα στο στάδιο, μια βασική προϋπόθεση για την αδειοδότηση της έδρας.