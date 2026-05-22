Η Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας, στο +3 από τη Μπόρνμουθ, με μία αγωνιστική να απομένει στην Premier League και ενδέχεται να μείνουν εκτός της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Το ενδεχόμενο αυτό θα συνιστούσε τεράστιο πλήγμα για τον σύλλογο, ειδικά αν ληφθούν υπόψη οι μεγάλες επενδύσεις της σεζόν, που ξεπέρασαν τα 480 εκατομμύρια λίρες.

Παράλληλα, έντονη δυσαρέσκεια επικρατεί και για τη διαχείριση του Μοχάμεντ Σαλάχ, με τους οπαδούς να θεωρούν πως η σχέση του με τον προπονητή έχει επιβαρύνει την κατάσταση.

Η απόφαση να μείνει στον πάγκο σε κρίσιμα παιχνίδια έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ενώ μέρος της εξέδρας ζητά πλέον ανοιχτά αλλαγές στην τεχνική ηγεσία.

Η ένταση αποτυπώθηκε και στο προπονητικό κέντρο, όπου φίλοι της ομάδας ανάρτησαν πανό με το μήνυμα «Slot out», εκφράζοντας ξεκάθαρα την απογοήτευσή τους για τη φετινή πορεία.