Στην ελληνική γλώσσα επέλεξε να απευθυνθεί το επίσημο προφίλ της βρετανικής βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στην Ελλάδα και τη συνάντησή της με την πολιτειακή ηγεσία στην Αθήνα.

Η κίνηση προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς το παλάτι δημοσίευσε το σχετικό μήνυμα τόσο στα αγγλικά όσο και στα ελληνικά, στο πλαίσιο της επίσκεψης της αδελφής του βασιλιά Καρόλου στη χώρα μας για τις εκδηλώσεις μνήμης της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης.

«Νωρίτερα σήμερα η ΑΒΥ Πριγκίπισσα Άννα έγινε δεκτή από την ΑΕ κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Αθήνα. Η Πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από τον Σερ Τιμ Λώρενς, βρίσκεται στην Ελλάδα για τις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της βασιλικής οικογένειας.

Η χρήση της ελληνικής γλώσσας θεωρήθηκε από αρκετούς ως μια συμβολική κίνηση ψηφιακής διπλωματίας και ένδειξη σεβασμού προς την Ελλάδα και το ιστορικό βάρος των εκδηλώσεων στις οποίες συμμετέχει η βρετανική αντιπροσωπεία.

Μετά τις επαφές της στην Αθήνα, η πριγκίπισσα Άννα αναχωρεί για την Κρήτη, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό σκέλος της τριήμερης επίσκεψής της. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται αποκλειστικά στις επετειακές εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης, μία από τις σημαντικότερες συγκρούσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο ελληνικό μέτωπο.

Η βρετανική αποστολή θα μεταβεί στο Μάλεμε, όπου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) προς τιμήν των πεσόντων αεροπόρων της 30ής και 33ης Σμηναρχίας.

Στη συνέχεια, η πριγκίπισσα Άννα θα συμμετάσχει στην επίσημη τελετή στο συμμαχικό κοιμητήριο της Σούδας, παρουσία εκπροσώπων ξένων αποστολών και ανώτατων αξιωματούχων.

Κατά την παραμονή της στα Χανιά, αναμένεται επίσης να συναντηθεί με οικογένειες Συμμαχικών στρατιωτών που πολέμησαν στη Μάχη της Κρήτης, καθώς και με απογόνους Κρητικών που συμμετείχαν στην αντίσταση κατά των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.