Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (22/5) στις υγειονομικές υπηρεσίες στη Δυτική Αχαΐα από περιστατικό που αφορά μια 14χρονη, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε δομή υγείας της περιοχής ύστερα από κατανάλωση χαπιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε σε χωριό της Δυτικής Αχαΐας και οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν άμεσα, ξεκινώντας έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

Η ανήλικη διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά της στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Πατρών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εκεί υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις και τέθηκε υπό νοσηλεία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η 14χρονη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική και η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Βρίσκεται εκτός κινδύνου, ωστόσο οι στιγμές που έζησαν οι οικείοι της ήταν ιδιαίτερα αγωνιώδεις.