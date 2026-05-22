Μια Γερμανίδα συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην σύντροφός της τη νάρκωνε, τη βίαζε και κατέγραφε τις πράξεις του σε βίντεο. Η ίδια ανακάλυψε πέρυσι 67 σκληρά βίντεο με τον εαυτό της, ωστόσο οι αρχές αδυνατούν να ερευνήσουν την υπόθεση, καθώς τα περισσότερα πιθανά εγκλήματα έχουν παραγραφεί.

Όπως αποκαλύπτει το περιοδικό Der Spiegel, οι γερμανικές δικαστικές αρχές μπορούν να διερευνήσουν μόνο δύο από τα αδικήματα, αφού τα υπόλοιπα έχουν παραγραφεί. Η ιστορία αφορά την Κλαούντια Βούτκε, 59χρονη συγγραφέα, η οποία είδε τη ζωή της να ανατρέπεται από τις αποκαλύψεις.

Η εισαγγελία του Αμβούργου γνωστοποίησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άνοιξε εκ νέου τον φάκελο των 65 υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι εφικτό να ασκηθούν διώξεις και για αυτές. Στη Γερμανία, ο βιασμός παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

«Το ερώτημα αν υπάρχει διαδικαστικό εμπόδιο παραγραφής» εξαρτάται από «τον νομικό χαρακτηρισμό των φερόμενων γεγονότων», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας.

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Ζιζέλ Πελικό, της Γαλλίδας που έγινε σύμβολο στον αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, όταν κατέθεσε δημόσια για τους βιασμούς που υπέστη από τον σύζυγό της και άλλους άνδρες που εκείνος στρατολογούσε μέσω διαδικτύου.

Τα βίντεο και η έρευνα των αρχών

Τον Ιούνιο του 2025, η γερμανική αστυνομία ενημέρωσε την Κλαούντια Βούτκε ότι εμφανιζόταν σε σειρά βίντεο, που εκτιμάται ότι γυρίστηκαν σε διάστημα 16 ετών, στα οποία ο πρώην σύντροφός της τη βίαζε ενώ ήταν αναίσθητη. «Ήταν ο πρώτος σεισμός», ανέφερε η ίδια στο περιοδικό, προσθέτοντας πως «δεν γνώριζε τίποτα απ’ όλ’ αυτά» και ότι είναι πεπεισμένη πως ήταν ναρκωμένη. Ωστόσο, δεν μπορεί να το αποδείξει, καθώς το πιο πρόσφατο βίντεο χρονολογείται από το 2021 και τυχόν ίχνη ουσιών έχουν πλέον χαθεί.

Τον Νοέμβριο του 2025 ήρθε, όπως είπε, ο «δεύτερος σεισμός», όταν έμαθε ότι η έρευνα για 65 από τις 67 υποθέσεις διακόπηκε, με το σκεπτικό πως τα αδικήματα έχουν παραγραφεί.

Μέχρι στιγμής, διώξεις έχουν ασκηθεί μόνο για δύο από τα φερόμενα αδικήματα: το ένα επειδή το βίντεο είναι του 2021 και δεν έχει συμπληρωθεί η πενταετία, και το άλλο επειδή ο δράστης χρησιμοποίησε «επικίνδυνο αντικείμενο», ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ, γεγονός που επιμηκύνει τον χρόνο παραγραφής.

Σύμφωνα με το Spiegel, τα δικαστήρια θα εξετάσουν σύντομα αυτές τις δύο υποθέσεις.

Αντιπαράθεση για την παραγραφή

«Δεν είναι δυνατόν να μείνουν ατιμώρητες οι περισσότερες από τις πράξεις του», δήλωσε η Βούτκε στο περιοδικό. «Κανείς δεν γνώριζε τους βιασμούς, ούτε την ύπαρξη των βίντεο, πώς θα μπορούσε να γίνει καταγγελία;» διερωτήθηκε η συγγραφέας, η οποία έχει εκδώσει δώδεκα βιβλία, με το όνομά της και με ψευδώνυμα.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του δικαστηρίου του Λίνεμπουργκ, ο χρόνος παραγραφής ξεκινά από τη διάπραξη του αδικήματος και δεν επηρεάζεται από το αν το φερόμενο θύμα γνώριζε τι του συνέβη.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεταρρύθμιση που ενέκρινε η γερμανική κυβέρνηση το 2016, επί καγκελαρίας της Άγγελας Μέρκελ. Αν και οι ποινές για σεξουαλικά εγκλήματα αυστηροποιήθηκαν, σε ορισμένες περιπτώσεις μειώθηκε ο χρόνος παραγραφής.

Η υπουργός Δικαιοσύνης του Αμβούργου, Άννα Γκαλίνα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι επιθυμεί να ληφθούν μέτρα ώστε ορισμένα σεξουαλικά αδικήματα να μην παραγράφονται μετά την πενταετία. «Το χρονικό διάστημα είναι σχετικά μικρό, ιδίως για τους βιασμούς στους οποίους ο δράστης επωφελείται του γεγονότος ότι το θύμα δεν μπορεί να εκφράσει την αντίθεσή του», υπογράμμισε η ίδια, επισημαίνοντας ότι θα θέσει το θέμα στη συνεδρίαση των υπουργών Δικαιοσύνης των 16 κρατιδίων της Γερμανίας στις 11 και 12 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Spiegel, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει επίσης την πιθανότητα τροποποίησης του νόμου που αφορά την παραγραφή των σεξουαλικών αδικημάτων.