Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος μιλώντας σε podcast της Cyprus Times εξήγησε γιατί επιλέγει να μην χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα στις παρεμβάσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν μιλά ελληνικά, αλλά και γιατί αρκετοί υποψήφιοι του κόμματός του δυσκολεύονται να εκφραστούν στη μητρική τους γλώσσα, ο ευρωβουλευτής ανέφερε: «Είμαι περήφανος που δεν μιλάω ελληνικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί όταν μιλάω αγγλικά με ακούν όλοι». Υποστήριξε επίσης, ότι η μετάφραση συχνά αλλοιώνει το νόημα των παρεμβάσεων, τονίζοντας πως «όταν τους μιλάς αγγλικά -που μιλά το 99% των ευρωβουλευτών- εκείνη τη στιγμή θα σε ακούσουν».

Ο Φειδίας Παναγιώτου πρόσθεσε πως δεν βρίσκεται εκεί για να κάνει «σόου» ή να επιδείξει τα ελληνικά του, αλλά για να επηρεάσει τους ευρωβουλευτές. Όπως είπε, «την ώρα που μιλάω εγώ στα αγγλικά, όλοι σχεδόν κάθονται και με ακούν. Όταν μιλάνε οι υπόλοιποι, κανένας δεν ακούει». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο τρόπος έκφρασής του δημόσια, είναι ένα μείγμα κυπριακής αργκό και αγγλικών, κάτι που – όπως υποστήριξε – αντικατοπτρίζει τον τρόπο που επικοινωνεί καθημερινά, όπως και οι υποψήφιοί του.

Αντιδράσεις στα social media

Το απόσπασμα από το podcast έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες υποστήριξαν ότι ένας εκπρόσωπος της Κύπρου και του ελληνισμού οφείλει να υπερασπίζεται την ελληνική γλώσσα στους διεθνείς θεσμούς. Άλλοι, ωστόσο, επισήμαναν πως ο Παναγιώτου εκφράζει μια νέα γενιά που έχει μεγαλώσει σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Δεν έλειψαν και τα επικριτικά σχόλια, με αρκετούς να θεωρούν ότι ο ευρωβουλευτής επιδιώκει να προκαλεί για να διατηρείται στην επικαιρότητα. Από την άλλη πλευρά, υποστηρικτές του υπογράμμισαν ότι το ζητούμενο στο Ευρωκοινοβούλιο είναι η αποτελεσματική επικοινωνία και όχι η γλώσσα που χρησιμοποιείται.

Ο ίδιος πάντως δείχνει αποφασισμένος να παραμείνει πιστός στη στάση του. Σε δημόσιες εμφανίσεις του έχει τονίσει ότι επιλέγει συνειδητά έναν πιο άμεσο και «διεθνή» τρόπο επικοινωνίας, καθώς – όπως λέει – αυτός τον εκφράζει απόλυτα.