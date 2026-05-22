Η Τούλσι Γκάμπαρντ υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση της Διευθύντριας Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ , δηλώνοντας ότι αποχωρεί από το αξίωμα για να στηρίξει τον σύζυγό της, ο οποίος δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Από τις 30 Ιουνίου

«Δυστυχώς, πρέπει να υποβάλω την παραίτησή μου, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026», ανέφερε στην επιστολή παραίτησής της, την οποία δημοσίευσε στην πλατφόρμα X. Όπως σημείωσε, ο σύζυγός της, Άμπραχαμ, διαγνώστηκε πρόσφατα με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

Η αποχώρησή της έρχεται σε μια περίοδο πολιτικής έντασης στην Ουάσιγκτον και αποτελεί την τέταρτη αποχώρηση μέλους του υπουργικού συμβουλίου κατά τη δεύτερη θητεία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαφωνίες για τον πόλεμο

Σύμφωνα με το Associated Press, είχαν προηγηθεί εσωτερικές τριβές στο κυβερνητικό επιτελείο, μεταξύ άλλων και μετά την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, εξέλιξη που προκάλεσε διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης.

Ορισμένα στελέχη της εθνικής ασφάλειας είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, με τον διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, Τζο Κεντ, να παραιτείται τον Μάρτιο, δηλώνοντας ότι «δεν μπορεί με καλή συνείδηση» να στηρίξει τον πόλεμο.

Η Γκάμπαρντ, βετεράνος και πρώην Δημοκρατική βουλευτής από τη Χαβάη, είχε οικοδομήσει το πολιτικό της προφίλ πάνω στην αντίθεσή της στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό. Η στάση αυτή την έφερε σε δύσκολη θέση μετά την εμπλοκή των ΗΠΑ σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Τι είχε καταθέσει

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο τον Μάρτιο, απέφυγε να στηρίξει ανοιχτά τις αποφάσεις της κυβέρνησης, ενώ σε ερωτήσεις για πιθανές συνέπειες της σύγκρουσης δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις.

Σε γραπτές της καταθέσεις είχε αναφέρει ότι δεν υπήρξε προσπάθεια του Ιράν να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τα αμερικανικά πλήγματα της προηγούμενης χρονιάς, τα οποία – όπως είπε – το είχαν «εξουδετερώσει». Η θέση αυτή ερχόταν σε αντίθεση με δηλώσεις του προέδρου Τραμπ, ο οποίος υποστήριζε ότι η στρατιωτική δράση ήταν αναγκαία για την αποτροπή άμεσης απειλής.

Οι διαφορετικές αυτές τοποθετήσεις είχαν προκαλέσει ένταση και ερωτήματα για τη στάση της ως επικεφαλής της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών, με την ίδια να τονίζει επανειλημμένα ότι η απόφαση για στρατιωτική δράση ανήκει στον πρόεδρο και όχι στην ίδια ή στις υπηρεσίες πληροφοριών.

Αναταράξεις

Η παραίτησή της ακολουθεί μια περίοδο αναταράξεων στην αμερικανική κυβέρνηση, με αρκετές αποχωρήσεις υψηλόβαθμων στελεχών τους τελευταίους μήνες.

Η Γκάμπαρντ, 44 ετών, πρώην μέλος του Κογκρέσου και πρώην υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ, είχε μετακινηθεί από το Δημοκρατικό Κόμμα σε ανεξάρτητη πολιτική πορεία και αργότερα προσέγγισε τον χώρο των Ρεπουμπλικανών, εξελισσόμενη σε μία από τις πιο ιδιαίτερες πολιτικές παρουσίες της τελευταίας δεκαετίας στην Ουάσιγκτον.