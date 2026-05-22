Δικογραφία σχηματίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης σε βάρος ενός 43χρονου, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή καταγγελία και ψευδή κατάθεση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 43χρονος ο οποίος διατηρεί πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στην Κατερίνη, είχε καταγγείλει, ότι το βράδυ της 17ης Μαΐου δύο άγνωστοι δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τον περίμεναν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει. Όπως ανέφερε, τον τραυμάτισαν με ξύλινο αντικείμενο και υπό την απειλή όπλου του απέσπασαν το ποσό των 26.000 ευρώ.

Ωστόσο, από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε, ότι η καταγγελία ήταν ψευδής και πως δεν είχε διαπραχθεί ληστεία σε βάρος του.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης για τα περαιτέρω.