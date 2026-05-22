Με λουλούδια, πλακάτ και συνθήματα υποδέχθηκαν δεκάδες άνθρωποι στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla.

Η άφιξη της αποστολής συνοδεύτηκε από θερμό κλίμα και εκδηλώσεις υποστήριξης, με τους συγκεντρωμένους να εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στα μέλη της πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, «με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, αφίχθησαν σήμερα, στις 9:00 μ.μ, στην Αθήνα, με εμπορική πτήση, και οι 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Όσοι κρίθιηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής σημειώθηκε μικρής έκτασης ένταση ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και τις αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς όμως να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση ή συνέχιση του επεισοδίου.

Η άφιξη των μελών της ελληνικής αποστολής είχε προαναγγελθεί από το March to Gaza, η ανακοίνωση του οποίου ανέφερε μεταξύ άλλων πως «μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις, το Υπ. Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των απαχθέντων και επιστρέφουν με εκτιμώμενη ώρα άφιξης 20:30 στην Αθήνα».

Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν κακομεταχείριση και βίαιη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Η πρώτη καταγραφή της κατάστασής τους έγινε στην Κωνσταντινούπολη, όπου μετέβησαν μετά την αποφυλάκισή τους από το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση κατηγορεί την κυβέρνηση για «εκκωφαντική σιωπή» όσον αφορά στη «μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις ισραηλινές δυνάμεις και για το γεγονός ότι το Ισραήλ απήγαγε, κράτησε παράνομα και χτύπησε πολίτες της Ελλάδας».