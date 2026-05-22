Στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν την Πέμπτηθ (21/5/26) οι 428 ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla, οι οποίοι, σύμφωνα με μαρτυρίες, απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ, όπου κρατήθηκαν για ημέρες υπό συνθήκες που χαρακτηρίζονται απάνθρωπες. Το γεγονός αποτυπώθηκε και σε βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, παρουσιάζοντας τους ακτιβιστές να υφίστανται εξευτελισμούς.

Μετά την άφιξή τους, διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες για τη μεταχείριση των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων από Ισραηλινούς στρατιώτες. Μέλη του στολίσκου αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής τους υπέστησαν βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς με αποτέλεσμα σπασμένα χέρια και πλευρά, δεσίματα, χρήση πλαστικών σφαιρών, ακόμη και σεξουαλική κακοποίηση.

«Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος να το πει κανείς. Άνθρωποι του Global Sumud Flotilla βιάστηκαν», δήλωσε ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Άβιλα, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή και δημοσίευσε σχετικό βίντεο στο Instagram, καταγγέλλοντας περιστατικά βιασμού μελών του Flotilla.

Σε νέα του ανάρτηση, ο Άβιλα τόνισε: «Αυτοί οι τερατώδεις στρατιώτες βίασαν τους συμμετέχοντές μας. Δεν ήταν μία, ούτε δύο, ούτε τρεις περιπτώσεις», αναφέροντας πως πολλές επιθέσεις σημειώθηκαν καθ’ οδόν προς το λιμάνι του Άσντοντ, όπου οι ακτιβιστές ξυλοκοπήθηκαν εκ νέου.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μέλη της αποστολής με «σπασμένα πλευρά, οστά, χέρια, κλείδες», υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπισαν ένα γενοκτονικό κράτος που «απολαμβάνει τη βία και τη χρήση βασανιστηρίων». Κατέληξε λέγοντας: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια χώρα που πιστεύει ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο δεν ισχύει γι’ αυτήν».

Καταγγελίες για «σκόπιμη σωματική κακοποίηση»

Η νομική ομάδα Adalah το Νομικό Κέντρο για τα Δικαιώματα της Αραβικής Μειονότητας στο Ισραήλ μαζί με εθελοντές δικηγόρους, συναντήθηκε με εκατοντάδες συμμετέχοντες του στόλου στο λιμάνι του Άσντοντ, συλλέγοντας μαρτυρίες που, σύμφωνα με την οργάνωση, αποκαλύπτουν νέο μοτίβο σκόπιμης σωματικής κακοποίησης από τις ισραηλινές αρχές.

Η Adalah αναφέρει ότι τουλάχιστον τρία άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τραυματισμών, ενώ δεκάδες παρουσίασαν υποψία κατάγματος πλευρών και αναπνευστικές δυσκολίες. Επιπλέον, οι αρχές φέρονται να ανάγκασαν τους ακτιβιστές να περπατούν σκυμμένοι και να παραμένουν γονατιστοί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Οι παραπάνω καταγγελίες δημοσιεύτηκαν στην ισραηλινή εφημερίδα Haaretz.

Αεροπορική απέλαση και ελληνική αποστολή

Η πρωτοβουλία March to Gaza ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το Ισραήλ προχώρησε σε εσπευσμένη αεροπορική απέλαση όλων των συλληφθέντων μελών του Flotilla, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα, δημοσιοποίησε φωτογραφίες με τραυματισμένα μέλη της ελληνικής αποστολής, στις οποίες φαίνονται εμφανή σημάδια κακοποίησης.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Οι εικόνες που είδαμε κατά την αποβίβασή τους ήταν σοκαριστικές και επιβεβαίωσαν πλήρως την ανησυχητική ανακοίνωση του Νομικού Κέντρου Adalah». Η πρωτοβουλία κάνει λόγο για εκτεταμένους εξευτελισμούς, ψυχολογικά βασανιστήρια και χρήση πλαστικών σφαιρών και taser σε άνδρες και γυναίκες.

Διεθνείς αντιδράσεις και δημοσιογραφικές αποκαλύψεις

Οι καταγγελίες αυτές έρχονται μετά από ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Νίκολας Κριστόφ στους New York Times, με τίτλο «Η σιωπή που συναντά τον βιασμό των Παλαιστινίων», στο οποίο περιγράφεται «μοτίβο γενικευμένων ισραηλινών σεξουαλικών βιαιοτήτων κατά ανδρών, γυναικών και παιδιών από στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές του Σιν Μπετ και δεσμοφύλακες».

Τέλος, η έρευνα του Κριστόφ προκάλεσε έντονη αντίδραση στην κυβέρνηση Νετανιάχου, η οποία κατηγόρησε τον δημοσιογράφο και την εφημερίδα για «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων».