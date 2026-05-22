Μια 70χρονη γυναίκα στο κέντρο του Αγρινίου εξαπατήθηκε από οργανωμένο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, χθες, Πέμπτη, δέχθηκε κλήση από άγνωστο άνδρα, ο οποίος συστήθηκε ως λογιστής της. Της είπε ότι χρήματα και κοσμήματά της είχαν εντοπιστεί δορυφορικά, διαθέτουν κωδικούς και «τσιπάκια» και ότι πρέπει να δηλωθούν άμεσα, αλλιώς η κυβέρνηση θα τα κατάσχει.

Η ηλικιωμένη πείστηκε, τοποθέτησε 36.000 ευρώ και κοσμήματα σε δύο ξεχωριστές σακούλες και τις πέταξε από το μπαλκόνι της. Λίγη ώρα αργότερα επικοινώνησε με τον πραγματικό λογιστή της για να επιβεβαιώσει ότι η «καταγραφή» ολοκληρώθηκε, οπότε κατάλαβε ότι την είχαν εξαπατήσει.

Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, μια γυναίκα ντυμένη στα μαύρα πέρασε από το σημείο και παρέλαβε ανενόχλητη τις δύο σακούλες.