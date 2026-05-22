Η Φενέρμπαχτσε κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό για το Final Four της EuroLeague (18:00, Novasports Prime). Ωστόσο, η ώρα μπορεί να αλλάξει λόγω τους προβλήματος με τα εισιτήρια, στους φίλους των «ερυθρολεύκων».

Πριν μεταβούν στο ΟΑΚΑ, οι οπαδοί της Φενέρ βρίσκονται στο Θησείο, σε πανηγυρικό κλίμα. Μάλιστα, μια παρέα από αυτούς επέλεξε να καθίσουν σε ένα από τα τοπικά μαγαζιά και να δειπνήσουν. Ενώ, ένας φίλος της τούρκικης ομάδας μίλησε στο tanea.gr και δήλωσε πως η ομάδα του θα κάνει το back to back, αν καταφέρει και κερδίσει τον «σκληροτράχυλο» Ολυμπιακό.

