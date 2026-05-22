Παρά τα σενάρια που κυκλοφόρησαν λίγο πριν από το τζάμπολ σχετικά με πιθανή μετάθεση της ώρας του ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, το παιχνίδι θα ξεκινήσει τελικά όπως είχε εξαρχής οριστεί, στις 18:00.

Η αναστάτωση προέκυψε εξαιτίας ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων, καθώς ορισμένοι φίλαθλοι δεν είχαν ολοκληρώσει την καταχώριση των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τις Αρχές.

Ωστόσο, οι διοργανωτές της EuroLeague κινήθηκαν άμεσα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και να μην επηρεαστεί η ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα.