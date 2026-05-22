Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ακόμα ένα Final Four, της Αθήνας αυτή τη φορά. Αντίπαλοί του οι Φενέρμπαχτσε (περσινή πρωταθλήτρια), Ρεάλ Μαδρίτης και η νεοφώτιστη Βαλένθια, που συμμετέχει για πρώτη φορά. Η παράδοση δεν είναι με το μέρος του στα Final Four, αλλά ας ανατρέξουμε πίσω στο παρελθόν.

Θυμίζουμε, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ στην Ευρώπη ξεκίνησε από τη FIBA την περίοδο 1957-58 με την ονομασία Κύπελλο πρωταθλητριών. Την περίοδο 1996-97 μετονομάστηκε σε Euroleague.

1994 – Τελ Αβίβ, Ισραήλ: Εκεί ο Ολυμπιακός συμμετέχει για πρώτη φορά σε Final Four, αντίπαλος στον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός. Με νίκη 77-72 πηγαίνει στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Μπανταλόνα. Τον έχασε με 59-57.

1995 – Σαραγόσα, Ισπανία: Back to back Final Four, ξανά αντίπαλος ο Παναθηναϊκός τον κερδίζει με 58-52 και πηγαίνει στον τελικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατακτάει το τρόπαιο με 73- 61.

Πρώτα η Ολίμπια Λουμπλιάνα, μετά ο θρίαβος στη Ρώμη

Δύο χαμένοι τελικοί, χωρίς παρουσία το 1996 στο Final Four, η χρονιά που ο Ολυμπιακός στέφεται πρωταθλητής Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία του έφτασε! Στα ημιτελικά αντιμετώπισε την Ολίμπια Λουμπλιάνας και την πέταξε εκτός με 74-65. Στον τελικό ήρθε αντιμέτωπος με την Μπαρτσελόνα και τη «διέλυσε» με 73-58.

1999 – Μόναχο, Γερμανία: Στα ημιτελικά αντιμετωπίζει την Ζαλγκίρις Κάουνας και δέχεται την ήττα με με 87-71.

2009 – Βερολίνο, Γερμανία: Έπρεπε να περιμένει 10 χρόνια για να ξαναβρεθεί σε Final Four. Εκεί συναντάει έναν παλιό γνώριμο που τον έχει νικήσει δύο φορές στο παρελθόν, τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» παίρνουν την εκδίκηση τους με 84-82.

2010 – Παρίσι, Γαλλία: Στον ημιτελικό μετά από ματς θρίλερ, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ακόμα έναν τελικό, βγάζοντας εκτός την Παρτιζάν με 83-80. Εκεί, αντιμετώπισε την Μπαρτσελόνα που είναι η σειρά της για εκδίκηση, το σκορ έγραψε 86-68.

Η δυναστεία με τις δύο συνεχόμενες Euroleague, στην Τουρκία και στο Λονδίνο το 2012

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται για ακόμη μια φορά στο Final Four. Απέναντι του η Μπαρτσελόνα και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Τον ημιτελικό τον κερδίζει για μόλις τέσσερις πόντους 68-64 και στον μεγάλο τελικό θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη, ρωσική ομάδα. Όμως, με το πεταχτάρι του Γιώργου Πρίντεζη στο τέλος διαμόρφωσε το 62-61 και πανηγύρισε το δεύτερο ευρωπαϊκό στην ιστορία του.

Ένα χρόνο αργότερα στο Λονδίνο, αντιμέτωπος ξανά με την ΤΣΣΚΑ, την «διαλύει» με 69-52 και στον τελικό περιμένει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το σκορ έφτασε λες και παιζόταν αγώνας NBA, 100-88. Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το back to back.

2015 – Μαδρίτη, Ισπανία: Η αγαπημένη του ΤΣΣΚΑ βρίσκεται πάλι στον δρόμο του και για ακόμα μια φορά την νικάει με 70-68. Η οικοδέσποινα, Ρεάλ Μαδρίτης δεν αστειεύτηκε και πήρε το τρόπαιο με 78-59.

2017 – Κωνσταντινούπολη, Τουρκία: Ποια άλλη θα μπορούσε να νικήσει και να βρεθεί στον τελικό, την ΤΣΣΚΑ. Το έκανε με σκορ 82-78 και στον τελικό αντιμετώπισε την οικοδέσποινα, Φενέρμπαχτσε, που ηττήθηκε με 80-64.

Οι πέντε συνεχόμενες φορές από το 2022 και έπειτα σε Final Four

2022 – Σερβία, Βελιγράδι: Πρώτο Final Four μετά από μια πενταετία για τον Ολυμπιακό, εκεί θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αναντολού Εφές. Η τούρκικη ομάδα κερδίζει τον ημιτελικό με Buzzer Beater του Βασίλιε Μίσιτς, σκορ 77-74.

2023 – Λιθουανία, Κάουνας: Η νεοφώτιστη Μονακό βρίσκεται στον δρόμο του Ολυμπιακού και την πετάει εκτός με 76-62. Στον τελικό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον ίδιο τρόπο όπως την περσινή χρονιά ( η μόνη διαφορά τελικός εκείνη τη στιγμή, ημιτελικός την προηγούμενη), ο Σέρτζιο Γιούλ τον πληγώνει με σουτ στην εκπνοή. Το σκορ έγραψε 79-78.

2024 – Γερμανία, Βερολίνο: Η Ρεάλ Μαδρίτης τον λυγίζει με 87-76 και πηγαίνει στον μεγάλο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό.

2025 – Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα , Άμπου Ντάμπι: Πρώτο Final Four εκτός Ευρώπης, με την Μονακό να βγάζει εκτός τελικού τον Ολυμπιακό (78-68).

Φτάσαμε 2026 και ο θεσμός του Final Four, γίνεται ξανά στην Αθήνα μετά από 19 χρόνια. Ο Ολυμπιακός με τη σειρά του έχει να κατακτήσει το τρόπαιο άλλα 13. Αντίπαλοί του θα είναι πρώτα η Φενέρμπαχτσε στις 22/5, 18:00 και άμα καταφέρει να περάσει θα αντιμετωπίσει μια εκ των Ρεάλ Μαδρίτης ή Βαλένθια.

Βαγγέλης Αλεξανδρής