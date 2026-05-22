Σοβαρές ελλείψεις ιατρικού εξοπλισμού εμποδίζουν τη λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας στη Γάζα, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καταγγέλλοντας τους περιορισμούς που επιβάλλει το Ισραήλ στην είσοδο βασικών υλικών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη, η εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα παλαιστινιακά εδάφη, Ράινχίλντε βαν ντερ Βέερντ, ανέφερε ότι το 53% των νοσοκομείων και το 58% των κέντρων υγείας στη Γάζα λειτουργούν μόνο εν μέρει.

Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «αντιμετωπίζουν κρίσιμες ελλείψεις σε φάρμακα και ιατρικό εξοπλισμό». Η εκπρόσωπος επισήμανε ότι «το πρόβλημα» προκύπτει επειδή ορισμένα εφόδια «χαρακτηρίζονται από το Ισραήλ διπλής χρήσης».

«Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μιλάμε για διεθνώς αναγνωρισμένα ιατρικά εφόδια. Πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια», υπογράμμισε, ζητώντας να αρθούν «οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα βασικά φάρμακα και εφόδια».

Η Βαν Ντερ Βέερντ έδωσε παραδείγματα ιατρικών υλικών που δεν έχουν λάβει άδεια εισόδου στη Γάζα. «Στην Ιορδανία ένα νοσοκομείο περιμένει εδώ και μήνες για να μπορέσει να φέρει εργαστηριακό εξοπλισμό, αντιδραστήρια, συμπυκνωτές οξυγόνου και ορθοπεδικό εξοπλισμό στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χωρίς εργαστηριακό εξοπλισμό και χωρίς αντιδραστήρια δεν μπορούμε να διαγνώσουμε ασθένειες ούτε να εντοπίσουμε πιθανές επιδημίες» και «χωρίς συμπυκνωτές οξυγόνου οι ασθενείς που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση μπορεί πολύ απλά να πεθάνουν», τόνισε η ίδια.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι στη Γάζα, μεταξύ των οποίων 10.000 παιδιά, έχουν υποστεί τραύματα που απαιτούν μακροχρόνια αποκατάσταση, προσθετικά μέλη και άλλα βοηθήματα.

Οι ελλείψεις αυτές εντάσσονται σε ένα πλαίσιο επανειλημμένων επιθέσεων εναντίον ιατρικών δομών. Ο ΠΟΥ έχει καταγράψει φέτος 22 επιθέσεις κατά υπηρεσιών υγείας στη Γάζα.