Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Άντρα Πραντές, στη νότια Ινδία, καθώς από την 1η Μαρτίου έως τις 19 Μαΐου καταγράφηκαν 325 ύποπτα κρούσματα θερμοπληξίας. Περίπου το ένα τρίτο αυτών εμφανίστηκε μετά τις αρχές Μαΐου, γεγονός που υποδηλώνει κλιμάκωση του φαινομένου καθώς ο καύσωνας εντείνεται.

Τι είναι η θερμοπληξία – Γιατί απειλεί τη ζωή

Η θερμοπληξία αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή παθήσεων που σχετίζονται με τη ζέστη. Πρόκειται για μια επείγουσα, απειλητική για τη ζωή κατάσταση, κατά την οποία ο οργανισμός αδυνατεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του. Το σώμα ανεβαίνει ραγδαία πάνω από τους 40-41°C, με αποτέλεσμα να προκαλούνται βλάβες σε ζωτικά όργανα εάν δεν παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα. Η πάθηση εμφανίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια παρατεταμένων περιόδων καύσωνα.

Οδηγίες προς τους πολίτες – Αποφυγή κυκλοφορίας τις μεσημεριανές ώρες

Οι αρχές της Άντρα Πραντές συνέστησαν στους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε μη απολύτως αναγκαία μετακίνηση μεταξύ 11:00 π.μ. και 4:00 μ.μ., καθώς όπως επισημαίνουν «τις ώρες εκείνες κορυφώνονται ο καύσωνας και οι ακραίες θερμοκρασίες». Παράλληλα, συστήνεται η επαρκής ενυδάτωση, η χρήση ελαφριών ρούχων και η παραμονή σε σκιερά ή κλιματιζόμενα σημεία.

Προειδοποίηση για Νέο Δελχί και βόρεια Ινδία

Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) προέβλεψε ότι η πρωτεύουσα Νέο Δελχί, καθώς και μεγάλα τμήματα της βόρειας Ινδίας, θα βρεθούν αντιμέτωπα με «συνθήκες καύσωνα έως ακραίου καύσωνα» κατά το χρονικό διάστημα 22 έως 27 Μαΐου. Η υπηρεσία ορίζει ως καύσωνα την ημέρα κατά την οποία η μέγιστη θερμοκρασία φτάνει τουλάχιστον τους 40°C στα πεδινά ή 30°C στα ορεινά, είτε είναι 4,5-6,4°C πάνω από το φυσιολογικό είτε αγγίζει τους 45°C.

Ρεκόρ θερμοκρασίας – 48°C στη βόρεια Ινδία

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί από τις αρχές του έτους και συγκεκριμένα αυτή την εβδομάδα ήταν 48°C στην πόλη Μπάντα του κρατιδίου Ουτάρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Observed Maximum Temperature (>= 45 Deg C) at different stations across the country. pic.twitter.com/SUzr9lyuqM — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 20, 2026

Επιπτώσεις: Ουρές στα νοσοκομεία και ελλείψεις νερού

Οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη επιβαρύνει το σύστημα υγείας. Σε κάποιες περιοχές της χώρας, ασθενείς με συμπτώματα αφυδάτωσης και διάρροιας σχημάτιζαν ουρές έξω από τα νοσοκομεία. Παράλληλα, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της δυτικής Ινδίας, καταγράφηκαν ελλείψεις στην υδροδότηση, σύμφωνα με οπτικό υλικό του πρακτορείου ειδήσεων ANI.

Συγκριτικά στοιχεία: Αύξηση κρουσμάτων σε σχέση με το 2024

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ανησυχητική άνοδο των κρουσμάτων. Από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2024, η Ινδία κατέγραψε περίπου 40.000 ύποπτα κρούσματα θερμοπληξίας και 110 θανάτους. Την αντίστοιχη περίοδο του 2023, τα κρούσματα ήταν μόλις 7.000 και οι θάνατοι 14. Η φετινή χρονιά, με το πρώτο κύμα καύσωνα να είναι ήδη έντονο, προμηνύει ακόμα δυσκολότερη περίοδο.