Ένα σπάνιο και εξαιρετικά έντονο κύμα ζέστης αναμένεται να πλήξει τις δυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών τις επόμενες ημέρες, με τις αρχές και τους επιστήμονες να προειδοποιούν για ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες που θα εμφανιστούν ασυνήθιστα νωρίς μέσα στο έτος. Το φαινόμενο απειλεί να σπάσει πολυάριθμα ρεκόρ θερμοκρασίας σε περιοχές της Καλιφόρνιας και της ευρύτερης δυτικής ακτής, ενώ παράλληλα εντείνει τις ανησυχίες για επιδείνωση της ξηρασίας, μείωση των αποθεμάτων χιονιού και αυξημένο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες θα κινηθούν από 20 έως και 30 βαθμούς Φαρενάιτ (ως και 17 Κελσίου!) πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, δημιουργώντας συνθήκες που θυμίζουν κατακαλόκαιρο αντί για αρχές άνοιξης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η πρώτη φάση του θερμού κύματος άρχισε να επηρεάζει την δυτική ακτή, ενώ ένα ακόμη ισχυρότερο κύμα αναμένεται να εκδηλωθεί από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, επεκτείνοντας την επίδρασή του βαθύτερα στην ενδοχώρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ακραία αυτή μεταβολή του καιρού συνδέεται με έναν ισχυρό και επίμονο αντικυκλώνα υψηλών πιέσεων που έχει εγκατασταθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της δυτικής Βόρειας Αμερικής. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «θερμικός θόλος», λειτουργεί σαν ένα καπάκι στην ατμόσφαιρα, παγιδεύοντας θερμό αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης και εμποδίζοντας την είσοδο ψυχρότερων αερίων μαζών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους αντικυκλώνες που έχουν καταγραφεί για τον μήνα Μάρτιο στη νοτιοδυτική περιοχή των ΗΠΑ.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να καταγραφούν στη νότια Καλιφόρνια, όπου σε ορισμένες περιοχές τα θερμόμετρα ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 100 βαθμούς Φαρενάιτ, δηλαδή περίπου 38 βαθμούς Κελσίου. Στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο οι τιμές ενδέχεται να προσεγγίσουν τους 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις ερήμους του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας οι θερμοκρασίες μπορεί να αγγίξουν ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Εάν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις, αρκετές πόλεις ενδέχεται να καταγράψουν όχι μόνο ημερήσια αλλά και ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάρτιο.

Το φαινόμενο δεν θα περιοριστεί μόνο στην Καλιφόρνια. Οι θερμές αέριες μάζες αναμένεται να εξαπλωθούν σταδιακά προς τις πολιτείες της Νεβάδα, της Αριζόνα και του Νέου Μεξικού, ενώ αργότερα θα επηρεάσουν και περιοχές όπως η Γιούτα, το Κολοράντο, το Όρεγκον, το Άινταχο και το Γουαϊόμινγκ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των μετεωρολογικών υπηρεσιών, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας περίπου 26 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρίσκονται αντιμέτωποι με συνθήκες μέτριου έως υψηλού κινδύνου λόγω της ζέστης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ακραία θερμοκρασιακή άνοδος σημειώνεται τόσο νωρίς μέσα στο έτος. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι την περίοδο αυτή ο ανθρώπινος οργανισμός δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί σε υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο θερμικής εξάντλησης και άλλων προβλημάτων υγείας, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, άτομα με χρόνια νοσήματα και εργαζόμενους που δραστηριοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, η κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για τους υδάτινους πόρους της δυτικής Αμερικής. Οι ορεινές περιοχές της Καλιφόρνιας και των γειτονικών πολιτειών βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο χιόνι που συσσωρεύεται τον χειμώνα, το οποίο λιώνει σταδιακά την άνοιξη και τροφοδοτεί ποτάμια, δεξαμενές και αρδευτικά δίκτυα. Ωστόσο, η φετινή χειμερινή περίοδος καταγράφηκε ήδη ως μία από τις θερμότερες στην ιστορία της περιοχής, με αποτέλεσμα τα αποθέματα χιονιού να είναι σημαντικά μειωμένα.

Η επικείμενη ζέστη αναμένεται να επιταχύνει δραματικά το λιώσιμο του υπάρχοντος χιονιού, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τα διαθέσιμα αποθέματα νερού για τους επόμενους μήνες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα χιονοκάλυψης που έχουν καταγραφεί ποτέ στις λεκάνες απορροής της δυτικής Αμερικής.

Ταυτόχρονα, οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Όσο το έδαφος και η βλάστηση αφυδατώνονται, τόσο πιο εύκολα μπορούν να αναφλεγούν ακόμη και από μικρές εστίες φωτιάς. Οι ειδικοί φοβούνται ότι η περίοδος πυρκαγιών μπορεί να ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο και να διαρκέσει περισσότερο.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να λάβουν προληπτικά μέτρα, όπως η επαρκής ενυδάτωση, η αποφυγή έντονης δραστηριότητας κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και η προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Παράλληλα, ενεργοποιούνται σχέδια έκτακτης ανάγκης για την υποστήριξη όσων δεν έχουν πρόσβαση σε κλιματισμό ή επαρκείς συνθήκες δροσιάς.Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται εκτός της συνηθισμένης εποχικής τους περιόδου, αποτελούν σαφή ένδειξη της αυξανόμενης αστάθειας του κλίματος.

Η συχνότητα και η ένταση των καυσώνων στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, μια τάση που πολλοί ειδικοί αποδίδουν στην κλιματική αλλαγή.

Καθώς το θερμό κύμα εξελίσσεται, οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την έκταση των επιπτώσεων που θα προκαλέσει τόσο στην καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων όσο και στο ήδη πιεσμένο περιβαλλοντικό σύστημα της δυτικής Αμερικής.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η περίοδος ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών ενδέχεται να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες, αφήνοντας πίσω της ένα τοπίο με ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις για τη διαχείριση του νερού, των δασών και της δημόσιας υγείας.