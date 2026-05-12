Σήμερα Τρίτη 12 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Επιφανίου, του Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας.

Το ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής: Επιφάνειος, Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Δωρούλα, Ντόρα, Θωμάς, Τομ, Θωμαή.

Άγιος Επιφάνιος

Λόγιος ιεράρχης, πατέρας της Εκκλησίας και αξιόλογος εκκλησιαστικός συγγραφέας του 4ου αιώνα. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Επιφάνιος και Επιφανία.

Ο Επιφάνιος γεννήθηκε από πάμπτωχη οικογένεια Ιουδαίων αγροτών, στο χωρίο Βησαυδούκη, κοντά στην Ελευθερούπολη της Παλαιστίνης το 310. Χάρη στη διδασκαλία δύο περίφημων για τη γραμματική τους κατάρτιση και το ασκητισμό μοναχών, του Λουκιανού και του Ιλαρίωνα, μετεστράφη στον Χριστιανισμό.

Στη συνέχεια πήγε στην έρημο της Παλαιστίνης κι έζησε κοντά στους επιφανέστερους ασκητές, ασκούμενος στην εγκράτεια, την άσκηση και στη μελέτη των Θείων Γραφών. Η φήμη του και οι αρετές του δεν άργησαν να διαδοθούν και γρήγορα αναδείχθηκε επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου.

Από τη θέση αυτή, ο Επιφάνιος αγωνίστηκε με θερμότατο ζήλο για τη διατήρηση και ενίσχυση των ορθοδόξων δογμάτων. Γράφοντας πλήθος αντιαιρετικών συγγραμάτων καταπολέμησε όλες τις αιρετικές δοξασίες και πλάνες της εποχής του και ιδιαίτερα εκείνες του Ωριγένη. Κοιμήθηκε ειρηνικά το 403.

Όσιος Θεόδωρος ο εν Κυθήροις ασκήσας

Ο Όσιος Θεόδωρος ο εν Κυθήροις ασκήσας έζησε το 10ο αιώνα. Καταγόταν από την Κορώνη ή κατ’ άλλους από την Κωνσταντινούπολη. Ανατράφηκε στο Ναύπλιο, όπου χειροτονήθηκε διάκονος από τον επίσκοπο Άργους Θεόδωρο.

Στα χρόνια του αυτοκράτορα Ρωμανού Α΄ Λεκαπηνού μετέβη στα Κύθηρα, όπου εκάρη μοναχός και ασκήτεψε στο ναό των Αγίων Σεργίου και Βάκχου. Εκεί πέρασε την υπόλοιπη ζωή του.

Σήμερα υπάρχει στην περιοχή ένας ναός προς τιμή του και τελείται ετήσιο πανηγύρι την μέρα του θανάτου του.