«Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα. Πολύ σύντομα θα είμαστε έτοιμοι (…) Η σπορά που ρίξαμε τον Νοέμβριο έχει φυτρώσει και έρχεται ο μήνας του θερισμού»: από το Χαλάνδρι ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα για την δημιουργία του νέου κόμματος -το οποίο έρχεται, όπως συμβολικά είπε και ο ίδιος, τον επόμενο μήνα. «Το μανιφέστο ήταν το καλύτερο μπόλιασμα, το καλύτερο λίπασμα για αυτούς τους καρπούς που, όπως λέω, μεγαλώνουν. Ο θεριστής έρχεται», σχολίασε, δείχνοντας ξανά τον Ιούνιο ως το σημείο καμπής για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το όνομα του οποίου έχει βρεθεί, ωστόσο κρατείται επτασφράγιστο μυστικό.

Ο Τσίπρας ανέβηκε στο βήμα με την παρότρυνση του συντονιστή Θέμη Μουμουλίδη να το κάνει «από τα αριστερά», δίνοντας έτσι και συμβολικά το σήμα της προσπάθειας. Η παρουσία του όρου «Κυβερνώσα Αριστερά» και στα μπάνερ του χώρου έδειχνε και την στροφή του αφηγήματος της πλευράς Τσίπρας, που πλέον συντονίζεται στην ανάγκη να αλλάξει η σημερινή κυβέρνηση και στην λογική πως ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μόνος που μπορεί να τα καταφέρει: «Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής προσπάθειας, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη: λέγαμε “δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σ’ αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση”. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα κερδίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη», επεσήμανε στην παρέμβασή του ο Τσίπρας. Και παρότι δεν αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ήταν εμφανές πως στην πορεία προς τις κάλπες η έμμεση σύγκρουση μεταξύ των δύο πλευρών θα είναι ακριβώς αυτή, καθώς εκτιμούν εξίσου πως έχουν τον τρόπο να κερδίσουν τη ΝΔ.

Θέλοντας να παρουσιάσει το νέο κόμμα στο αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τόνισε πως στόχος είναι «να αντικαταστήσει αυτή την διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννά ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αν αυτές λάβουν χώρα. Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση, αλλά να κερδίσουμε». Με αυτό τον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός «έδειξε» και σε ποιους θα απευθυνθεί, μιλώντας για ανάγκη «να αποκατασταθεί στην χώρα μας το κράτος δικαίου, η κανονική λειτουργία της δημοκρατίας. Να αποκατασταθούν οι στοιχειώδεις σχέσεις του πολίτη με την πολιτική με τους θεσμούς, να αποκατασταθεί η σχέση του πολίτη με την δικαιοσύνη. Μιλάμε για κάτι που υπερβαίνει τα όρια της παράταξης που φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε».

Στην λογική της προοδευτικής συμπαράταξης, η οποία ενώνεται για να αντιμετωπίσει το σημερινό Μέγαρο Μαξίμου, ο Τσίπρας έκανε και ονομαστική αναφορά στην Φώφη Γεννηματά (λέγοντας ότι εκείνη είχε μιλήσει για «Μητσοτάκης ΑΕ» και εκείνος μιλάει για «Μητσοτάκης Ltd»), κίνηση που ερμηνεύτηκε ως άνοιγμα σε ένα πιο πασοκικό ακροατήριο. Αυτό πάντως δε σημαίνει πως η γραμμή του Τσίπρα για τις συγκολλήσεις έχει αλλάξει, όμως επιβεβαιώνει ότι αναζητά τρόπους να διαρρήξει τις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θυμίζοντας ωστόσο και τον Τσίπρα του παρελθόντος, αναφέρθηκε στο νέο φορέα ως «ώριμο τέκνο της ανάγκης», με μια φράση δηλαδή που έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν για τον ΣΥΡΙΖΑ και άσκησε κριτική στην απόφαση της κυβέρνησης να ανανεώσει την θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τρίτη φορά, ενώ παράλληλα συνταγματική αναθεώρηση προσπαθεί να συζητήσει μείωση των θητειών του Προέδρου της Δημοκρατίας: «Να λοιπόν πού είναι η πραγματική εξουσία (…) Θέλει να φτάσει στα χρόνια του Παναγοπούλου της ΓΣΕΕ. Εκείνος που ευθύνεται για την κρατικά εγγυημένη αισχροκέρδεια των τραπεζών θέλει και τρίτη εξαετία στη Τράπεζα της Ελλάδας, κάτι που σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν γίνεται».

Παρόντες στην Ρεματιά ήταν πολλά πρόσωπα, βουλευτές και στελέχη που προέρχονται από τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, η αντιπρόεδρος της Βουλής Όλγα Γεροβασίλη, η πρώην υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Μπαλάφας, ο Διονύσης Τεμπονέρας, η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Φερχάτ Οζγκιούρ. Εκεί ήταν μεταξύ άλλων ο «οργανωτικός» Γιώργος Βασιλειάδης, ο Χάρης Τζήμητρας, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και ο Νίκος Μαραντζίδης από το ΙΝΑΤ, οι πρόσφατα αποχωρήσαντες από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Γιώργος Σιακαντάρης (ο επικεφαλής της ομάδας που συνέγραψε το Μανιφέστο), Γιώργος Μπουλμπασάκος και Αντώνης Σαουλίδης, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο του πολιτισμού.