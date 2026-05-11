Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 22,8% (με πτώση μίας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου) ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με αύξηση κατά 0,2% στο 12,2%, τρίτο κόμμα η Ελληνική Λύση με 8%, με 7% ακολουθεί το ΚΚΕ (με άνοδο από το 6,8%), και 5,7% η Πλεύση Ελευθερίας από 6,3%. Κάτω από το όριο του 3% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4% (από 4,6%) ενώ ακολουθούν με 2,6% η Φωνή Λογικής, με 2,5% το ΜέΡΑ25 και με 2% η Νίκη.

Το άλλο κόμμα συγκεντρώνει 12,9% ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 19%.

Το κόμμα Καρυστιανού

Σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 65% των ερωτηθέντων απαντά «Καθόλου». Μόλις το 15% απαντά «Λίγο»

Το κόμμα Τσίπρα

Σε αντίστοιχο ερώτημα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ποσοστό των πολιτών που απάντησε «Καθόλου» φτάνει το 71%. Μόλις ένα 10% απαντά «αρκετά».

Πώς θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές

Πάνω από 6 στους 10 ερωτηθέντες αναφέρουν ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους, ενώ το 36% απαντά θα ψηφίσει για να υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα.

Το κράτος δικαίου

Στο ερώτημα εάν οι πολίτες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υφίσταται κράτος δικαίου, το 72% απαντά «Όχι». Στον αντίποδα, το 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «Ναι», δηλώνοντας πως θεωρεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου.

Τέλος, το ποσοστό των πολιτών που επέλεξαν να μην τοποθετηθούν ή δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν (ΔΓ/ΔΑ) διαμορφώνεται στο 4%.

Παράλληλα, το 64% πιστεύει ότι ο τρόπος που χειρίζεται η Λάουρα Κοβέσι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν συνιστά παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας, έναντι του 26% που έχει θετική άποψη.