Ο καπετάνιος του MV Hondius Jan Dobrogowski, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το πλήρωμα και τους επιβάτες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την κρίση που σημειώθηκε στο πλοίο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κυκλοφόρησε από την Oceanwide Expeditions, ο καπετάνιος αναφέρθηκε στα κρούσματα Χανταϊού, επισημαίνοντας: «Αποφάσισα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω κάθε επιβάτη και κάθε μέλος του πληρώματος που βρίσκεται εδώ στο πλοίο, καθώς και τους συναδέλφους μας πίσω στην πατρίδα. Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν εξαιρετικά δύσκολες για όλους μας. Αυτό που με άγγιξε περισσότερο, αυτό που με συγκίνησε περισσότερο, ήταν η υπομονή σας, η πειθαρχία σας αλλά και η καλοσύνη που δείξατε ο ένας στον άλλον σε όλη αυτή τη διάρκεια».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Είδα τη φροντίδα, την ενότητα και τη σιωπηλή δύναμη που υπήρχε ανάμεσα σε όλους όσοι βρίσκονταν στο πλοίο, επιβάτες και πλήρωμα, και πρέπει να συγχαρώ το πλήρωμά μου για το θάρρος και την ανιδιοτελή αποφασιστικότητα που έδειξαν ξανά και ξανά στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν μπορώ να φανταστώ να περνάμε αυτές τις συνθήκες με καλύτερους ανθρώπους, είτε επιβάτες είτε μέλη του πληρώματος. Πάνω απ’ όλα, οι σκέψεις μας βρίσκονται με όσους δεν είναι πλέον μαζί μας».

Ο καπετάνιος έκλεισε το μήνυμά του λέγοντας: «Ό,τι κι αν πω δεν μπορεί να απαλύνει αυτή την απώλεια. Θέλω να ξέρετε πως βρίσκονται καθημερινά μαζί μας, στις καρδιές και στις σκέψεις μας».

Αυξανόμενη ανησυχία σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι νεότερες εξελίξεις από τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των περιστατικών τουλάχιστον στα δέκα, εντείνοντας την ανησυχία για τη διασπορά του ιού μεταξύ των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι επιβάτιδα του MV Hondius βρέθηκε θετική στον ιό, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται, ενώ οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν πως ένας από τους 17 Αμερικανούς πολίτες που απομακρύνθηκαν από το πλοίο είναι επίσης θετικός.

Σημειώνεται ότι, μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο ΠΟΥ είχε καταγράψει οκτώ περιστατικά, εκ των οποίων τα έξι είχαν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Μέτρα καραντίνας και επαναπατρισμοί

Μετά την επιβεβαίωση της επιδημίας, το πλοίο αναχώρησε από το Πράσινο Ακρωτήριο προς τα Κανάρια Νησιά, έπειτα από αίτημα του ΠΟΥ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πτήσεις επαναπατρισμού πραγματοποιήθηκαν προς τον Καναδά, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Τουρκία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο ΠΟΥ έχει συστήσει καραντίνα 42 ημερών για όλους τους επιβάτες, ενώ το πλοίο αναμένεται να μεταβεί στην Ολλανδία για απολύμανση. Οι αρχές τονίζουν ότι ο χανταϊός είναι πολύ λιγότερο μεταδοτικός από τον κορωνοϊό και δεν συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό.

«Αυτό δεν είναι COVID και δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν COVID», δήλωσε στο CNN ο προσωρινός διευθυντής των CDC, Τζέι Μπατατσάρια, επισημαίνοντας ότι οι 17 Αμερικανοί επιβάτες μπορούν να επιλέξουν κατ’ οίκον απομόνωση ή παραμονή σε ειδική εγκατάσταση στη Νεμπράσκα.

Το ισπανικό υπουργείο Υγείας, από την πλευρά του, υποβάθμισε τον κίνδυνο για τον ευρύτερο πληθυσμό, σημειώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν τρωκτικά στο πλοίο.