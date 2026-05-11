Ο Λευκός Οίκος προσκάλεσε τον Ίλον Μασκ της Tesla και τον Τιμ Κουκ της Apple να συνοδεύσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο επικείμενο ταξίδι του στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News που επικαλείται αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Στην αποστολή έχουν επίσης κληθεί να συμμετάσχουν ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs Group, ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, ο Λάρι Φινκ της BlackRock, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup και η Ντίνα Πάουελ ΜακΚόρμικ της Meta Platform, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ.

Η ομάδα των περισσότερων από δώδεκα κορυφαίων στελεχών επιχειρήσεων θα συνοδεύσει τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια επίσκεψη που, όπως ελπίζει ο Τραμπ, θα «ξεκλειδώσει» νέες επιχειρηματικές συμφωνίες με το Πεκίνο.

Μέχρι στιγμής, οι εταιρείες που φέρονται να συμμετέχουν δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η Κίνα ανακοίνωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από τις 13 έως τις 15 Μαΐου.