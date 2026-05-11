Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της «Επιχείρησης Ελευθερία», με στόχο την ασφαλή διέλευση των πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ υπό τη συνοδεία του αμερικανικού στρατού.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε λίγο μετά την απόρριψη της απάντησης του Ιράν στην ειρηνευτική του πρόταση, την οποία χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη». Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

President Trump told Fox News he is considering reviving Project Freedom, adding that U.S. naval escorts through the Strait of Hormuz would be only one component of a broader military operation. pic.twitter.com/RgLfVVRomi — Open Source Intel (@Osint613) May 11, 2026

Μιλώντας στο δίκτυο Fox News, ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι η Τεχεράνη του μετέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανακτήσουν το πυρηνικό απόθεμα από τις κατεστραμμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, καθώς όπως είπε η ίδια η χώρα δεν διαθέτει την απαραίτητη τεχνολογία για να το πράξει.

The Atlantic: Το Ιράν ενισχύθηκε και οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναστρέψουν τις συνέπειες

Ο νεοσυντηρητικός αναλυτής Ρόμπερτ Κέιγκαν με άρθρο του στο περιοδικο «The Atlantic» άσκησε σφοδρή κριτική κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την πολιτική του απέναντι στο Ιράν. Στο άρθρο του ο Κέιγκαν υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν «προς ολοκληρωτική ήττα» στον πόλεμο με το Ιράν, μια εξέλιξη που όπως σημειώνει «δεν μπορεί ούτε να αντιστραφεί ούτε να αγνοηθεί».

Επίσης, Κέιγκαν επισημαίνει πως, παρά τις 37 ημέρες έντονων αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων που προκάλεσαν βαριές απώλειες στην ιρανική ηγεσία και παρέλυσαν μεγάλο μέρος του στρατού της χώρας αλλά η Τεχεράνη δεν προχώρησε σε καμία παραχώρηση.