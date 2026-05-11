Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (11/5) στη συνοικία Μουλέν της Νίκαιας στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα άνοιξαν πυρ αδιακρίτως στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Une fusillade a fait DEUX MORTS et trois blessés dans le quartier des Moulins, à Nice. Les suspects sont actuellement en fuite. pic.twitter.com/6JD4ujF7w7 — Cerfia (@CerfiaFR) May 11, 2026

Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν εκτεταμένη κινητοποίηση των Αρχών. Όλα τα σχολεία της περιοχής τέθηκαν προσωρινά σε κατάσταση lockdown για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο δήμαρχος της Νίκαιας Ερίκ Σιοτί, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της επίθεσης, έκανε λόγο για «νέα τρομακτική ανταλλαγή πυροβολισμών» στην πόλη, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κλιμάκωση της βίας.

Όπως μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το τρίτο περιστατικό με πυροβολισμούς στη Νίκαια μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων και των τοπικών αρχών.