Ένα περίεργο επεισόδιο συνέβη στην καρδιά του Αιγαίου, όταν ανάμεσα σε Άνδρο και Μύκονο ένα ελικόπτερο παρενόχλησε πλοίο της γραμμής.

Το θρίλερ με ελικόπτερο αγνώστων στοιχείων που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς πάνω από πλοίο γραμμής, έχει προκαλέσει προβληματισμούς.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε αποκλειστικά η εκπομπή «Live News», το ελικόπτερο φαίνεται να πετά χαμηλά και να παρενοχλεί το πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο στα νησιά του Αιγαίου.

Το ελικόπτερο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έκανε επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το πλοίο και πέρασε πολύ κοντά του, ενώ μεγάλο είναι το ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο πιλότος που προκάλεσε το περιστατικό.