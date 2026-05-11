Μία αποκαλυπτική μαρτυρία για την δολοφονία του 21χρονου στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία αναφέρει, ότι η σύζυγος του 54χρονου δράστη ήθελε να δει νεκρό τον Νικήτα, ώστε να πάρει εκδίκηση για τον γιο της που σκοτώθηκε σε τροχαίο το 2023, έφερε στο φως της δημοσιότητας το MEGA.

Γυναίκα εκμυστηρεύτηκε στην εκπομπή Live News, ότι κοντινό της άτομο που έχει χάσει παιδί σε τροχαίο, πήγε να συλλυπηθεί το ζεύγος που προφυλακίστηκε δύο μήνες πριν τη δολοφονία του 21χρονου. Στο σπίτι τους συνάντησε δύο ανθρώπους, που είχαν παρατήσει τον εαυτό τους, ενώ η σύζυγος του δράστη έλεγε, ότι ήθελε να εκδικηθεί για τον θάνατο του παιδιού της.

«Ένας πολύ κοντινός άνθρωπος που πήγε να συλλυπηθεί στους συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή και ο ίδιος έχει χάσει το παιδί του πριν πολλά χρόνια, θεώρησε πως όφειλε να κάνει το ίδιο. Πριν δύο μήνες που πήγε, στην κουβέντα τώρα που… Καταρχήν είδε αυτό, ότι ήταν πλήρως ατημέλητοι και οι δύο, εμφανώς με πολύ σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή όπως λένε και όσοι έχουν πει τα ίδια πράγματα που τους γνώριζαν. Ένα άτομο που γνωρίζω, που δούλευε στην ίδια δουλειά με την κυρία, δεν μπορούσε ούτε να της πει καλημέρα κάποιος. Έβρισκε τον μπελά του και μόνο καλημέρα αν έλεγε, τέλος πάντων», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Τους είδε ατημέλητους, τους είδε άπλυτους, αχτένιστους και τους δύο. Δύο μήνες πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό. Και συζητώντας της είπε, ότι “εγώ δε θα ησυχάσω αν δεν πάρω εκδίκηση και αν δεν τον δω στο στύλο”» είπε χαρακτηριστικά η μάρτυρας και συνέχισε: «Στο στύλο λέγοντας, τη φωτογραφία του στο στύλο, έτσι; Αυτή ήταν η κουβέντα, η συγκεκριμένη που ειπώθηκε από τη συγκεκριμένη μητέρα. Ότι “θα πάρω εκδίκηση, δεν θα ησυχάσω, αν δεν τον δω στο στύλο”. Της είπε ότι “μην το λες αυτό, γιατί όπως και το δικό μου παιδί δυστυχώς χάθηκε σε τροχαίο, που δεν ευθυνόταν όπως φάνηκε κανένας και στην προκειμένη περίπτωση ο Νικήτας δεν το ήθελε. Μην το λες αυτό”. Άλλα ό,τι κι αν έλεγε, δεν καταλάβαιναν. Ό,τι και αν έλεγε, ήταν σαν να μιλούσε στον τοίχο».