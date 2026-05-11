Παράλειψη του λογιστή του επικαλέστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για να αιτιολογήσει τη μεγάλη απόκλιση στις τραπεζικές του καταθέσεις, ή οποία προέκυψε από τη σύγκριση των φετινών δηλώσεων πόθεν έσχες με τις περυσινές.

Με επιστολή του που έστειλε προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων, τονίζει ότι «εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία».

Να σημειωθεί ότι οι αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν στις καταθέσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, που ανέρχονταν σε 1.076.358 ευρώ στην δήλωση «πόθεν έσχες» της προηγούμενης χρονιάς, ενώ φέτος έφταναν τις 58.399,04 ευρώ.

Η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη έχει ως εξής:

Αθήνα, 11 Μαΐου 2026

Προς

Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων

Περιουσιακής Κατάστασης

κ. Αθανάσιο Μπούρα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου, δεν συμπεριελήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελλιπώς πάνω από μια δεκαετία.

Σημειώνω ότι τα στοιχεία των εν λόγω λογαριασμών δεν αντλούνται αυτοματοποιημένα από τα τραπεζικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σημείο όπου και εντοπίζεται η παράλειψη του λογιστή μου.

Γι’ αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλείψεων.

Η περιουσιακή και οικονομική μου κατάσταση είναι γνωστή, διαφανής και δημοσιευμένη επί σειρά ετών.

Με εκτίμηση

Πρόεδρος Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Νικόλαος Ανδρουλάκης