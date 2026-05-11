Τα τοπικά Μέσα έγραφαν πως σχηματίστηκαν ουρές έξω από το Περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Παρατήρησαν ότι το κλίμα μεταξύ των γαλάζιων Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά και Κεντρικής Μακεδονίας, που πήραν μέρος στο τελευταίο προσυνέδριο ήταν ενθουσιώδες.

Στα πηγαδάκια, ανέφεραν, κουβεντιάστηκε το «τζιζ» θέμα της αυτοδυναμίας. Ο πρόεδρος φρόντισε να ντοπάρει το κομματικό του ακροατήριο. Τους μίλησε για τα «χειροπιαστά αποτελέσματα» και το «συνεκτικό όραμά» τους. Τους προειδοποίησε πως όσο πλησιάζουν οι κάλπες οι πολιτικοί τους αντίπαλοι από το ΠΑΣΟΚ «θα γίνουν πιο τοξικοί» κι αναφώνησε «η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη» (αφού πρώτα τους παρότρυνε «από αύριο» να βγουν «ξανά έξω» για να προσεγγίσουν δυσαρεστημένους και να συζητήσουν με σκεπτικιστές).

Ολα φάνηκε να δούλεψαν, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη εικόνα συσπείρωσης. Μέχρι κι ο δημοφιλέστερος, συνήθως απών, υπουργός, δήλωσε από βήματος πως ήταν μεγάλη του τιμή να βρίσκεται εκεί. Μπορούν, όμως, να εξελιχθούν εύκολα τα πράγματα για τη ΝΔ στη συμπρωτεύουσα; Αρκούν τα παραπάνω, για να ξαναγίνει το νεοδημοκρατικό προπύργιο που υπήρξε; Εκλογολόγοι επιμένουν ότι οι πηγές ανησυχίας στο κέντρο του Βορρά – αλλά και στις γύρω περιοχές – είναι πολύ περισσότερες από το πανελλαδικό ποσοστό που θα έφερνε μια τρίτη θητεία χωρίς κυβερνητικό εταίρο.

Κάστρα

Η ευρωκάλπη του 2024 έδειξε πόσο μεγάλη είναι πλέον η ιδεολογική απόσταση η οποία χωρίζει την πάνω απ’ τα Τέμπη Ελλάδα από την υπόλοιπη. Τότε, η Ελληνική Λύση αναδείχθηκε δεύτερη σε έξι βορειοελλαδίτικες εκλογικές περιφέρειες. Κι όχι μόνο· όλα τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ έπιασαν αθροιστικά σε ορισμένους νομούς εκεί από 25% έως 29%, ανεβάζοντας χάρη στους ψηφοφόρους των τελευταίων τις συνολικές επιδόσεις της Ακροδεξιάς στην επικράτεια. Στα σχεδόν δύο χρόνια που έχουν μεσολαβήσει – και παρά τις τακτικές πρωθυπουργικές εξορμήσεις – δεν άλλαξαν πολλά. Η πρωτιά της ΝΔ δεν αμφισβητείται.

Αλλά, η σύνδεση των Μακεδόνων με την παράταξη παραμένει κάπως χαλαρή, ενώ μια ακόμη συντοπίτισσά τους, αντισυστημική αρχηγός, αναμένεται να μπει στην κομματική εξίσωση. Για όλα αυτά, Μαξίμου και Πειραιώς ετοιμάζονται να ρίξουν όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις (κεντρώες και πούρες δεξιές) στη μάχη της Θεσσαλονίκης κι εργάζονται για να θυμίσουν την εθνικοπατριωτική ψυχή του κόμματος. Ωστόσο, τα πολλά μικρά υπερδεξιά κάστρα, που έχουν θεμελιωθεί στη βόρεια Ελλάδα με τη ρητορική των εθνικιστών ανταγωνιστών της ΝΔ, δεν είναι βέβαιο πως θα καταλυθούν επειδή εκείνη θα βγάλει τις σάρισες. Οι διοικητές τους θα τα υπερασπιστούν υποδυόμενοι τους ορίτζιναλ μακεδονομάχους, που δέχονται επίθεση απ’ τους «ντεμέκ».