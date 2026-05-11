Σαν μια εκτός ελέγχου χιονοστιβάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ διαλύει τη διεθνή τάξη χωρίς να σκέφτεται πολύ τις συνέπειες. Χωρίς συνεκτικές στρατηγικές, λειτουργικά σχέδια ή συνεπείς στόχους, μετακινείται ασταθώς από μια εύθραυστη περιοχή, μια τεταμένη εμπόλεμη ζώνη και μια περίπλοκη γεωπολιτική κατάσταση σε μια άλλη, αφήνοντας δυστυχία, σύγχυση και ερείπια στο πέρασμά του. Συνήθως, ισχυρίζεται μια ψεύτικη νίκη, απαιτεί από άλλους να επισκευάσουν τη ζημιά και να επωμιστούν το κόστος, και στη συνέχεια ψάχνει τριγύρω για κάτι νέο να διαλύσει.

Ο αμερικανός πρόεδρος θα ισοπεδωθεί σε ένα ακόμη διεθνές ναρκοπέδιο αυτή την εβδομάδα – την έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν – όταν ταξιδέψει στο Πεκίνο για μια διήμερη σύνοδο κορυφής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επειτα από μια σειρά ταπεινωτικών πολιτικών εξελίξεων για την Ουκρανία, τη Γάζα, το ΝΑΤΟ, τη Γροιλανδία και τώρα το Ιράν και τον Λίβανο, ο Τραμπ λαχταρά μια διπλωματική επιτυχία για να επιδείξει στο εσωτερικό της χώρας του. Αλλά οι ελπίδες του για εμπορικές συμφωνίες που θα κερδίσουν ψήφους επισκιάζονται από τον τελευταίο πόλεμο της επιλογής του. Χρειάζεται την υπόσχεση του Σι να μην εξοπλίσει το Ιράν εάν ξαναρχίσουν οι ολομέτωπες συγκρούσεις – και τη βοήθεια του Σι για να διατηρήσει ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ ως μέρος μιας αμφισβητούμενης ειρηνευτικής συμφωνίας-πλαισίου.

Η αδυναμία της θέσης του Τραμπ ενόψει της συνόδου κορυφής τροφοδοτεί εικασίες ότι η μειωμένη υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν μπορεί να είναι το τίμημα του Σι για το ότι φέρεται ευγενικά. Ο κινέζος πρόεδρος γνωρίζει ότι ο πόλεμος του Ιράν είναι βαθιά αντιδημοφιλής στους αμερικανούς ψηφοφόρους. Είναι απεγνωσμένος να ξεφύγει από το τέλμα που δημιούργησε – και να μειώσει το πλεονέκτημα του Σι.

Τι θα κάνει ο κινέζος ηγέτης με τον επικά εξαγριωμένο φιλοξενούμενό του; Για την Κίνα, ο Τραμπ είναι το δώρο που συνεχίζει να δίνει. Χάρη σε αυτόν, οι ΗΠΑ θεωρούνται όλο και περισσότερο διεθνώς ως ένας επιθετικός πιθανός εχθρός ή ένας αναξιόπιστος φίλος. Η απώλεια επιρροής και μόχλευσης είναι κέρδος για το Πεκίνο: η αστάθεια του Τραμπ βοηθά τον Σι να προωθήσει την Κίνα ως τον νέο θεματοφύλακα της παγκόσμιας σταθερότητας. Το αδιέξοδο στο Ιράν απομακρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις από την Ασία και μειώνει τη στρατιωτική τους ικανότητα να υπερασπιστούν την Ταϊβάν και τους περιφερειακούς συμμάχους από μελλοντική κινεζική επιθετικότητα.

Το μειονέκτημα για τον Σι είναι ο αρνητικός αντίκτυπος του πολέμου στις τιμές ενέργειας, το παγκόσμιο εμπόριο και τη ζήτηση εξαγωγών σε μια εποχή που η οικονομία της Κίνας ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες. Για τον μεγαλύτερο εισαγωγέα αργού πετρελαίου στον κόσμο, η ασφαλής και αξιόπιστη πλοήγηση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι κρίσιμη.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ αποκάλυψε τους περιορισμούς της αμερικανικής ισχύος, στρατιωτικής και πολιτικής, και μια εντυπωσιακή έλλειψη στρατηγικής κατανόησης. Ενώ προτιμά ένα ειρηνικό αποτέλεσμα, η κορυφαία προτεραιότητα του Σι δεν πρόκειται να βγάλει τον Τραμπ από τη δύσκολη θέση στη Μέση Ανατολή. Αν το επιλέξει, έχει τα μέσα να παρατείνει τον εφιάλτη των ΗΠΑ επεκτείνοντας την αδιαμφισβήτητη στρατιωτική υποστήριξη προς το Ιράν – όπως έχει κάνει για τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Αραγε θα μειώσει ένας αποδυναμωμένος Τραμπ την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ταϊπέι σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια του Σι με το Ιράν και ευνοϊκές συμφωνίες, π.χ. για τα ορυκτά σπάνιων γαιών και τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων; Τι θα κάνει με το βάθος της δέσμευσης των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία· οι εντάσεις Πεκίνου – Τόκιο είναι μεγάλες αυτή τη στιγμή, εν μέρει λόγω της Ταϊβάν και εν μέρει λόγω της Βόρειας Κορέας. Με άλλα λόγια, θα διεκδικήσει ο Τραμπ έναν ακόμη δόλιο θρίαμβο στην παγκόσμια σκηνή στο Πεκίνο, ενώ παράλληλα θα ξεπουλήσει τους συμμάχους των ΗΠΑ, θα υποκλιθεί, για άλλη μία φορά, σε έναν αντιδημοκρατικό δικτάτορα και θα καταστρέψει απερίσκεπτα δεκαετίες επίπονης διπλωματίας που, μέχρι τώρα, έχουν αποτρέψει έναν πόλεμο στον Ειρηνικό για την Ταϊβάν;