Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σουηδία με την υποψία ότι συνέδραμαν τη Ρωσία στην προμήθεια προηγμένων τεχνολογικών προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής υπηρεσίας ασφαλείας.

Όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικο πρακτορείο Reuters ο αναπληρωτής επικεφαλής επιχειρήσεων της υπηρεσίας ασφαλείας SAPO, Κρίστοφερ Βέντελιν, οι πράκτορες υποψιάζονταν ότι ο εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας έφθασε στη Ρωσία κατά παράβαση των διεθνών κυρώσεων.

Ο Βέντελιν τόνισε ότι:«Η βιομηχανία πολέμου της Ρωσίας εξαρτάται από την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης αυτής που προέρχεται από τη Σουηδία, για να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο στην Ουκρανία».

Η SAPO πραγματοποίησε εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες τοποθεσίες στη Στοκχόλμη, καθώς και στη νότια και δυτική Σουηδία, στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι ύποπτοι ταυτοποιήθηκαν ως ένας Σουηδός και ένας Τούρκος υπήκοος, αμφότεροι άνδρες. Ο πρώτος συνελήφθη επίσημα την Παρασκευή από δικαστήριο της Στοκχόλμης, ενώ ο δεύτερος αναμένεται να παρουσιαστεί αργότερα σήμερα στην ακροαματική διαδικασία.