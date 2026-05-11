Ως «πιθανό τέχνασμα» χαρακτήρισε ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός προανήγγειλε την ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων σε συνεργασία με την Ουκρανία, δίνοντας έμφαση στα μη επανδρωμένα συστήματα.

«Φοβόμαστε ότι πρόκειται για μία ακόμη απάτη και φαίνεται ότι περιλαμβάνεται στην στρατηγική του Πούτιν για υβριδικό πόλεμο», δήλωσε ο κ. Πιστόριους από το Κίεβο, όπου βρέθηκε αιφνιδιαστικά. Πρόσθεσε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν «προσπαθεί με αυτή την προσέγγιση να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του αδυναμία, καθώς προς το παρόν δύσκολα μπορεί να καταγράψει εδαφικά κέρδη και ο στρατός του χάνει συνεχώς τμήματα κατακτημένων εδαφών».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γερμανός υπουργός αναφέρθηκε επίσης σε νέα κοινά γερμανοουκρανικά εξοπλιστικά προγράμματα λέγοντας ότι: «Η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω, με εστίαση στην από κοινού ανάπτυξη μη επανδρωμένων συστημάτων αιχμής για όλες τις αποστάσεις, ειδικά για τις επιθέσεις εναντίον βασικών στόχων βαθιά στο έδαφος του εχθρού (Deep Strike). Αυτό θα ενισχύσει την ασφάλεια και των δύο χωρών», υπογράμμισε ο κ. Πιστόριους.

Τόνισε ακόμη ότι τα υπάρχοντα κενά στις δυνατότητες άμυνας πρέπει να καλυφθούν το συντομότερο δυνατό, επισημαίνοντας ότι η εμπειρία της Ουκρανίας από το πεδίο της μάχης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τη μελλοντική συνεργασία.