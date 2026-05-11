Τραγωδία στο Μεσολόγγι σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/5), όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση με το δίκυκλό του στη θάλασσα, στο λιμάνι της πόλης.

Σύμφωνα με το aixmi news.gr, ο ηλικιωμένος κινούνταν με το μηχανάκι του στην προβλήτα, όταν για άγνωστο λόγο έχασε τον έλεγχο και κατέληξε στο νερό.

Το περιστατικό έγινε αμέσως αντιληπτό από πολίτες και στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Ιδιοκτήτης σκάφους που βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στο σημείο έπεσε στη θάλασσα για να προσπαθήσει να τον απεγκλωβίσει, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Ο άνδρας ανασύρθηκε λίγο αργότερα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου έχει αναλάβει την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος, εξετάζοντας όλα τα πιθανά αίτια της πτώσης.