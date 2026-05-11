Η ακατάστατη στάθμευση και η… εγκατάλειψη στα πεζοδρόμια, τα ατυχήματα με τραγική συχνά κατάληξη – όπως συνέβη πρόσφατα με ανήλικους – αλλά και ο υπερβολικός αριθμός πατινιών στο οδικό δίκτυο της Αθήνας ώθησαν τον Δήμο Αθηναίων να λάβει δραστικά μέτρα.

Με τη νέα Κανονιστική Απόφαση για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ) να ψηφίζεται στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο δήμος επιχειρεί να βάλει τέλος στην άναρχη κυκλοφορία και στάθμευση των πατινιών στους δρόμους της πόλης της Αθήνας.

Σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης για τα ΕΠΗΟ, το οποίο παρουσιάζουν σήμερα «ΤΑ ΝΕΑ», ο δήμος θεσπίζει και χωροθετεί ειδικούς χώρους στάθμευσης (απόθεσης) των πατινιών σε πολλαπλά σημεία στο οδικό δίκτυο της πόλης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες κάθε γειτονιάς. Πιο συγκεκριμένα, χωροθετούνται με ειδική σήμανση 1.574 θέσεις για τη στάθμευση ΕΠΗΟ σε 124 σημεία της πόλης μας, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει.

Οι εταιρείες πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν ετήσια άδεια λειτουργίας και να καταλάβουν θέσεις στάθμευσης, με κανόνες για τη χωροθέτηση. Το ετήσιο τέλος ορίζεται ανάλογα με τις τρεις ζώνες στάθμευσης: στην 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα 120 ευρώ/πατίνι, στην 3η, 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα 80 ευρώ/πατίνι και στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα 60 ευρώ/πατίνι. Μάλιστα, το 90% των θέσεων θα διατίθεται στις εταιρείες εκμίσθωσης και το υπόλοιπο 10% δωρεάν σε ιδιώτες χρήστες. Τυχόν αδιάθετες θέσεις θα αποδίδονται σε ελεύθερη χρήση ιδιωτών.

Υπενθυμίζεται πως δήμοι και περιφέρειες δεν ορίζουν ούτε τη διαδικασία αδειοδότησης των εταιρειών ούτε το μέγεθος του στόλου των λειτουργούντων οχημάτων τους. Ο Δήμος Αθηναίων έχει υποβάλει τις προτάσεις του προς τα αρμόδια όργανα στο πλαίσιο διαβούλευσης της σχετικής νομοθεσίας.

«Η Αθήνα δεν μπορεί να παραμένει όμηρος της άναρχης κυκλοφορίας και στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών. Με τη νέα Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε ένα οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας, με 1.574 ειδικά χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης σε 124 σημεία της πόλης, ύστερα από δημόσια διαβούλευση και συνομιλίες με τις εταιρείες των πατινιών.

Στόχος είναι ο δήμος να συμβάλει αποφασιστικά, ώστε να μπει τέλος στο χάος που επικρατεί. Κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπει τάξη στην πόλη, με κανόνες που θα υπηρετούν την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ποιότητα ζωής όλων», δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, προσθέτοντας πως υπάρχει σοβαρό νομοθετικό κενό σε κρίσιμα ζητήματα, όπως η προστασία των ανηλίκων, η απουσία υποχρεωτικής ταυτοποίησης των χρηστών από τις εταιρείες, η αδυναμία βεβαίωσης παραβάσεων στάθμευσης σε μεμονωμένα πατίνια, η αργή διαδικασία απομάκρυνσης και η απουσία ασφάλισης αστικής ευθύνης.

«Γι΄ αυτό ο Δήμος Αθηναίων θα αναλάβει πρωτοβουλία, ζητώντας άμεσα αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να παρεμβαίνουμε πιο άμεσα όπου χρειάζεται». Σημειώνεται πως τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, ρυθμίζονται από τον ΚΟΚ με συγκεκριμένους κανόνες για την κυκλοφορία και τη χρήση τους. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 25 km/h.

Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα – που ορίζονται από τον ΚΟΚ – για τις περισσότερες παραβάσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης ξεκινούν από 30 ευρώ και φθάνουν τα 150 ευρώ, εάν πρόκειται για ράμπα ΑμεΑ. Στις περιπτώσεις δε παράνομης στάθμευσης, επιδίδονται πρόστιμα όταν προκύπτει μαζική απόθεση (150 ευρώ) και για μεμονωμένη παράνομη στάθμευση όταν «συλλαμβάνεται» επ’ αυτοφώρω ο παραβάτης, γεγονός που καθιστά τη βεβαίωση της παράβασης πρακτικά αδύνατη, καθώς ο παραβάτης δεν βρίσκεται σχεδόν ποτέ στο σημείο. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας Ελένη Ζωντήρου, μόνο μέσα στο 2025 βεβαιώθηκαν συνολικά 2.826 παραβάσεις για μαζική απόθεση ΕΠΗΟ.

Είναι χαρακτηριστικό πως με την Κανονιστική του δήμου εφαρμόζονται ειδικότεροι κανόνες σε περιοχές αυξημένης κίνησης πεζών και οχημάτων αλλά και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Ετσι, απαγορεύεται η κυκλοφορία ΕΠΗΟ στα πεζοδρόμια, η μεταφορά και κίνησή τους στο πεζοδρόμιο και από το πεζοδρόμιο στο οδόστρωμα γίνονται με πεζή μετακίνηση, μεταφέροντας το όχημα παραπλεύρως, βαδίζοντας, με εξαίρεση τα οχήματα ΕΠΗΟ για ΑμεΑ. Η κίνηση στους πεζόδρομους, κοινόχρηστους χώρους (εξαιρουμένων των δρόμων) και πλατείες χωρίς εξαιρέσεις επιτρέπεται μόνο με ταχύτητα πεζού, με ανώτατο όριο τα 6 χλμ./ώρα, όπως ορίζεται στον ΚΟΚ.