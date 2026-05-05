Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τοποθετούμενος για ζητήματα οδικής ασφάλειας, εγκληματικότητας και κοινωνικής προστασίας.

Αναφορικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, εξέφρασε την προσωπική του άποψη υπέρ της αυστηρής ρύθμισης ή ακόμη και της κατάργησής τους, λόγω της επικινδυνότητας που –όπως είπε– παρουσιάζουν, ιδιαίτερα για ανηλίκους που κινούνται σε δρόμους με αυξημένη ταχύτητα. Όπως σημείωσε, εξετάζεται η απαγόρευση χρήσης τους από ανηλίκους σε οδικό δίκτυο, με πιθανή διατήρησή τους μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

Για το ζήτημα των τηλεφωνικών απατών, υπογράμμισε ότι απαιτούνται πιο δραστικά μέτρα πέρα από τη νομοθεσία, με έμφαση στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών, καθώς –όπως ανέφερε– εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου πολίτες χάνουν τις οικονομίες τους από επιτήδειους.

Στο πεδίο της οδικής ασφάλειας, έκανε λόγο για θετικά αποτελέσματα από τους ελέγχους αλκοόλ, επισημαίνοντας μείωση τόσο των τροχαίων ατυχημάτων όσο και των σοβαρών περιστατικών σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχει περιοριστεί σημαντικά και το ποσοστό παραβάσεων.

Αναφερόμενος στην ενδοοικογενειακή βία, σημείωσε ότι την προηγούμενη χρονιά καταγράφηκαν περίπου 22.000 καταγγελίες και 12.000 συλλήψεις, ενώ το «panic button» έχει εγκατασταθεί σε περίπου 15.000 γυναίκες. Όπως τόνισε, η οργάνωση των αρμόδιων υπηρεσιών και η δημιουργία δομών φιλοξενίας έχουν ενισχύσει το δίχτυ προστασίας για τα θύματα.

Τέλος, σχολιάζοντας το πολιτικό κλίμα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας και όχι σε ατελέσφορες πολιτικές αντιπαραθέσεις.