Στη Νότια Κορέα παρουσιάστηκε το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ-μοναχός, στον ναό Jogye Temple της Σεούλ, εν όψει των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα στις 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικο πρακτορείο Reuters, το ρομπότ, με το όνομα Gabi, έχει ύψος περίπου 130 εκατοστά και φορά παραδοσιακή βουδιστική ενδυμασία. Κατά την παρουσίασή του στάθηκε μπροστά σε μοναχούς και «δήλωσε» ότι θα αφιερωθεί στον βουδισμό.

Η εμφάνιση του Gabi αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας σύνδεσης της τεχνολογίας με τη θρησκευτική εμπειρία, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε παραδοσιακούς θεσμούς και πρακτικές. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε βίντεο από τη στιγμή της παρουσίασης, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και ποικίλες αντιδράσεις.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τη θρησκεία

Τον περασμένο Φεβρουάριο, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κιότο στην Ιαπωνία παρουσίασαν επίσης ένα ρομπότ-μοναχό με Τεχνητή Νοημοσύνη, «σχεδιασμένο να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να απαντά σε υπαρξιακά και φιλοσοφικά ερωτήματα και ενδεχομένως να συνδράμει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές».

Το ρομπότ αυτό, γνωστό ως Buddharoid, έχει εκπαιδευτεί σε μεγάλο όγκο βουδιστικών γραφών, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων κειμένων. Διαθέτει έτσι μια «ψηφιακή σοφία» που του επιτρέπει να απαντά σε προσωπικά και φιλοσοφικά ερωτήματα, ενισχύοντας τη συζήτηση γύρω από το πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει τις πνευματικές αναζητήσεις του ανθρώπου.