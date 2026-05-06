Η Πολωνία καταγράφει από το 2024 μια πρωτοφανή αύξηση υβριδικών επιθέσεων που στοχεύουν την εθνική της ασφάλεια, σύμφωνα με έκθεση της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Η ABW αποδίδει τις περισσότερες από αυτές τις ενέργειες στον Ρώσο γείτονά της.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια έκθεση δραστηριοτήτων της ABW από το 2014. Η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία, γεγονός που την καθιστά κομβικό σημείο ασφαλείας στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά τις υποθέσεις κατασκοπείας. Σύμφωνα με την έκθεση, τα τελευταία δύο χρόνια διεξήχθησαν 69 έρευνες – όσες είχαν καταγραφεί συνολικά τις τρεις προηγούμενες δεκαετίες. Το 2025 ερευνήθηκαν 48 νέες υποθέσεις, έναντι 21 το 2024, ενώ πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, ο ετήσιος μέσος όρος ήταν μόλις πέντε.

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για κατασκοπεία σε 82 άτομα, εκ των οποίων 62 βρίσκονται υπό κράτηση. Οι πολωνικές αρχές κάνουν λόγο για «την πιο σοβαρή πρόκληση» από ενέργειες δολιοφθοράς που, όπως αναφέρουν, οργανώνονται από τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες.

Οι επιθέσεις αυτές στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές, δημόσια κτίρια και χώρους που συνδέονται με την υποστήριξη της εμπόλεμης Ουκρανίας. Η ABW σημειώνει ότι οι ρωσικές υπηρεσίες «αλλάζουν μονίμως τους επιχειρησιακούς τους τρόπους» και χρησιμοποιούν νέες μεθόδους, όπως τη στρατολόγηση μεσαζόντων μέσω διαδικτύου, με πληρωμές σε κρυπτονομίσματα ή τη συνεργασία με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα.

Παράλληλα, η Λευκορωσία –σύμμαχος της Ρωσίας– συνεχίζει δραστηριότητες διείσδυσης, κυρίως στις κοινότητες εξόριστων αντικαθεστωτικών. Η Κίνα, που επίσης αναφέρεται στην έκθεση, επιλέγει διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας σε στρατηγικές οικονομικής και πολιτικής επιρροής.