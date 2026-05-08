Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την εξαφάνιση μιας 27χρονης γυναίκας στην Καλιφόρνια, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τα λείψανά της βρέθηκαν στο Τέξας.

Την Τετάρτη 6 Μαΐου, η Αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο (SFPD) ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε την υπόθεση της Cheryl Lanier, η οποία είχε θεαθεί για τελευταία φορά στην πόλη το 1973, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Η αστυνομία εξέφρασε τα «ειλικρινέστερα συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους φίλους» της νεαρής γυναίκας.

Το μυστήριο ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, όταν η 27χρονη εξαφανίστηκε από το Σαν Φρανσίσκο. Μόλις το 2010 υποβλήθηκε επίσημη δήλωση εξαφάνισης, γεγονός που οδήγησε σε πολυετή έρευνα από τους ντετέκτιβ της SFPD.

Η καθοριστική πληροφορία από το Χιούστον

Η υπόθεση παρέμενε άλυτη έως το περασμένο καλοκαίρι, όταν το τμήμα έλαβε πληροφορία από το Χιούστον ότι μια νεκρή γυναίκα, καταχωρισμένη ως «Jane Doe», ενδέχεται να ήταν η Lanier. Από εκεί και πέρα, οι ερευνητές συνεργάστηκαν με την Αστυνομία του Χιούστον και το Γραφείο Εγκληματολογικών Υπηρεσιών της Πολιτείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσω ανάλυσης DNA επιβεβαιώθηκε ότι τα λείψανα ανήκαν πράγματι στη Lanier.

Μετά από 53 χρόνια, η υπόθεση εξιχνιάστηκε, προσφέροντας «κάθαρση» στην οικογένειά της, όπως ανέφεραν οι αρχές. Συνολικά, υπηρεσίες από την Καλιφόρνια, το Τέξας, τη Νέα Υόρκη και τη Νότια Καρολίνα συνεργάστηκαν για την επίλυση της υπόθεσης.

Η Αστυνομία του Χιούστον δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το περιοδικό PEOPLE.

Τα στοιχεία της ταυτότητας

Η Cheryl Lanier γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1946 και περιγράφηκε ως Αφροαμερικανή γυναίκα, ύψους 1,70 μ. και βάρους περίπου 59 κιλών, όταν εθεάθη για τελευταία φορά. Οι αρχές δεν γνωστοποίησαν πώς έφτασε από το Σαν Φρανσίσκο στο Χιούστον, ούτε τις συνθήκες του θανάτου της.