«Μην υποτιμάτε τίποτα, ας πάρουμε αυτό που μας αξίζει…» ήταν η πιο σημαντική ατάκα ίσως του κόουτς Μπαρτζώκα προς τους παίκτες του στα αποδυτήρια του «Σαλ Γκαστόν Μεντεσέν» του Μονακό λίγη μόλις ώρα μετά την επικύρωση της (νέας) πρόκρισης του Ολυμπιακού σε ένα ακόμα (5ο συνεχόμενο και 15ο συνολικά) Final Four.

Οι Ερυθρόλευκοι θα βρεθούν στις 22 Μαΐου στον ημιτελικό με στόχο να παίξουν και την Κυριακή (24/5) καθώς πλέον δεν υπάρχει αυτό το ανούσιο παιχνίδι της 3ης θέσης, άρα για να παίξει μια ομάδα δύο παιχνίδια στη διοργάνωση πρέπει να βγει νικήτρια από τον ημιτελικό.

Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει τρεις Ευρωλίγκες, αλλά η τελευταία είναι στο μακρινό 2013 στο Λονδίνο με τον κόουτς Γιώργο Μπαρτζώκα και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις καθώς ήταν βασικά μέλη της ομάδας και τότε.

Δύο σουτ στη λήξη των νοκάουτ αγώνων του, στον ημιτελικό του Βελιγραδίου με την Εφές (νικητήριο τρίποντο Μίσιτς) το 2022 και στον τελικό του Κάουνας με τη Ρεάλ Μαδρίτης (νικητήριο καλάθι του Γιουλ) το 2023 όχι απλά στέρησαν στον Ολυμπιακό (ίσως) δύο τρόπαια, αλλά του πρόσθεσαν και πολλά κιλά… πίεσης για τα επόμενα Final Four.

Στα δύο επόμενα το 2024 στο Βερολίνο και πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι οι Ερυθρόλευκοι ήταν απογοητευτικοί στους ημιτελικούς με τη Ρεάλ και την Μονακό αντίστοιχα χάνοντας με πολύ κακή αντίδραση μέσα στα παιχνίδια και μένοντας εκτός τελικού και τις δύο φορές.

Αυτό είναι το Final Four που όλα μπορεί να κριθούν σε ένα σουτ, σε μια άμυνα καθώς δεν υπάρχει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία όπως σε μια σειρά τελικών όπως συμβαίνει στο ΝΒΑ π.χ. ή στα πρωταθλήματα και οι ομάδες το αποδέχονται και συνεχίζουν.

Συνεπώς ο Ολυμπιακός παρότι ήταν με διαφορά η κορυφαία ομάδα στη σεζόν ως εδώ, είναι άγνωστο εάν πρώτα απ’ όλα περάσει τον ημιτελικό αλλά και σε περίπτωση πρόκρισης κανείς δεν του διασφαλίζει – επίσης – την κατάκτηση του τροπαίου.

Είναι δεδομένο ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος των Ερυθρολεύκων σε αυτό το Final Four (ακόμα και από έναν ενδεχόμενο τελικό με τον Παναθηναϊκό) δεν θα είναι κάποια ομάδα, αλλά η ίδια η πίεση που θα έχουν και θα είναι περισσότερη από ό,τι θα είναι σε κάθε άλλο σύλλογο. Ο τρόπος που θα τη διαχειριστεί θα δείξει σε μεγάλο βαθμό και το εάν μπορέσει να φτάσει επιτέλους στη γη της επαγγελίας, τον θρόνο του πρωταθλητή Ευρώπης.