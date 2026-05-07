Γκολ… αγνοείται για τον Παναθηναϊκό. Τρία παιχνίδια στα play offs, δύο ισοπαλίες χωρίς τέρματα με ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και μια ήττα από τον Ολυμπιακό με 0-2. Και στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι, αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν και το τελευταίο της κανονικής περιόδου;

Δύο γκολ αλλά και τα δύο με πέναλτι. Δεν είχε σκοράρει στη Σεβίλλη με την Μπέτις (0-4), δεν είχε σκοράρει απέναντι στον Παναιτωλικό (0-0), είχε σκοράρει με πέναλτι στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπέτις. Με λίγα λόγια; Εδώ και περίπου δύο μήνες ο Παναθηναϊκός δεν σκοράρει σε ροή αγώνα, αλλά μόνο με πέναλτι.

Τελευταία φορά που κατάφερε να σκοράρει σε ροή αγώνα ήταν στις 8 Μαρτίου, δηλαδή ακριβώς πριν από δύο μήνες, όταν πέτυχε τέσσερα γκολ απέναντι στον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά, στο ματς που του κλείδωσε την παρουσία του στην πρώτη τετράδα. Εκτοτε έχει εφτά παιχνίδια, τρία γκολ, όλα με πέναλτι.

Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα για τους Πράσινους και αποδεικνύει κάτι που έχει τονιστεί πολλές φορές: πως με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο δεν έχει γίνει η κατάλληλη δουλειά στο μεσοεπιθετικό κομμάτι ώστε ο Παναθηναϊκός να είναι και πιο δημιουργικός και περισσότερο αποτελεσματικός.

Λίγα γκολ, ελάχιστες ευκαιρίες, δημιουργία πολλές φορές σχεδόν ανύπαρκτη. Ένα πρόβλημα που επί της ουσίας έφερε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση και αυτό με το… ζόρι. Μην ξεχνάμε πως ακόμα και σήμερα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αρκετά πίσω από τα γκολ που έχει σημειώσει ο Λεβαδειακός: 57 οι Βοιωτοί, 44 το Τριφύλλι που σίγουρα δεν προλαβαίνει να φτάσει σε αυτά τα νούμερα στα τρία παιχνίδια που απομένουν.

Τι σκοπεύει να κάνει ο Ράφα Μπενίτεθ για να αλλάξει τη συγκεκριμένη κατάσταση; Η αλήθεια είναι πως η σεζόν πια φτάνει στο τέλος της, απομένουν άλλα τρία παιχνίδια σε διάστημα μιας εβδομάδας και ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί διά μαγείας να αλλάξει το αγωνιστικό του πρόσωπο. Και να εμφανίσει στο γήπεδο μια ομάδα η οποία θα πετάει… φλόγες επιθετικά και θα σκοράρει κατά ριπάς.

Ο Ισπανός έχει προβληματιστεί αρκετά κυρίως για τα ματς των play offs και το γεγονός ότι η ομάδα του δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα. Και ψάχνει να βρει τις λύσεις προκειμένου η ομάδα του να κλείσει με όσο το δυνατόν πιο θετικό πρόσημο τη σεζόν. Και σε θέμα αποτελεσμάτων και σε θέμα σκοραρίσματος. Αν θα αλλάξει κάτι στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή δεν είναι βέβαιο, αλλά στη σκέψη του αυτή τη στιγμή υπάρχει η αλλαγή με τετράδα στην άμυνα, που θα φέρει ανακατατάξεις και από τη μέση και μπροστά με ένα 4-3-3.