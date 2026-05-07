Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν, καθώς αντιμετωπίζει τη Μάλαγα στο Final Four του Basketball Champions League. Μια πιθανή νίκη απέναντι στην ομάδα της Ανδαλουσίας θα της δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τον τίτλο.

Με αφορμή την παρουσία της «Ένωσης» στη διοργάνωση, ο προπονητής Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε σε Μέσα της πατρίδας του και αναφέρθηκε τόσο στην πορεία του όσο και σε παίκτες που έχει ξεχωρίσει και αναπτύξει μέσα στην καριέρα του.

Παράλληλα, αποκάλυψε το επόμενο βήμα του μετά την προπονητική, τονίζοντας πως σκοπεύει να αναλάβει ρόλο αθλητικού διευθυντή. Μάλιστα, όπως ανέφερε, θα ήθελε στο μέλλον να υπάρξει συνεργασία με την ΑΕΚ, όταν αποσυρθεί από τους πάγκους και ασχοληθεί με τον σχεδιασμό της ομάδας.

«Όταν το νιώθεις αυτό, τότε ξέρεις ότι μπορείς να χτίσεις. Να σχεδιάσεις. Νωρίτερα στην καριέρα μου, όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι οι άλλοι προπονητές, δίναμε μια διαρκή μάχη επιβίωσης, για να είμαστε στην αγορά, να μας εκτιμούν. Αλλά χωρίς καμία εγγύηση για περισσότερο από έναν ή δύο χρόνους. Για μένα είναι πολύ πιο απλό τώρα, γιατί ο ρόλος μου μετά την προπονητική θα είναι αυτός του αθλητικού διευθυντή. Έτσι θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε την πολιτική του συλλόγου.

Όχι, απλώς λέω τι θα γίνει όταν τελειώσει η προπονητική μου καριέρα. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται μια νέα πρόταση συμβολαίου, όπου υπάρχει η επιλογή, όταν σταματήσω, να μπορώ να βρω έναν προπονητή και να συνεχίσω από έναν διαφορετικό ρόλο.

Τότε δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο. Έφυγα, αλλά μετά από τέσσερα χρόνια επέστρεψα όταν ο πρόεδρος επέμεινε. Τον ρώτησα μόνο: “Ποια είναι τα επιχειρήματά σου;” Και μου είπε: “Πάρε τα κλειδιά του συλλόγου και σχεδίασε όπως εσύ θεωρείς σωστό”. Συνειδητοποίησα ότι αυτό μου έδινε περισσότερο χώρο για δημιουργικότητα από ποτέ».

Στο υπόλοιπο της συνέντευξης, ο Σάκοτα στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που είχε όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη των αθλητών που πέρασαν από τα χέρια του, εξηγώντας πόσο σημαντικό θεωρεί το κομμάτι της βελτίωσης και της εξέλιξης παικτών μέσα από τη δουλειά του ως προπονητής σε μια μακρά και απαιτητική καριέρα.

«Μου αρέσει επίσης να βλέπω τους παίκτες να εξελίσσονται. Τώρα, ο Κρις Σίλβα έχει περάσει την ίδια διαδικασία που είχαν περάσει πριν από αυτόν ο Κέβιν Πάντερ και ο Σκότι Ουίλμπεκιν. Όταν ανακαλύπτεις κάποιον και τον βλέπεις να προοδεύει είναι πολύ όμορφο».