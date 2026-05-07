Η Μαριέλλα Φασούλα ετοιμάζεται για το ντεμπούτο της στο WNBA, αφού υπέγραψε συμβόλαιο με τις Τορόντο Τέμπο, μία από τις δύο καινούριες ομάδες στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και την πρώτη ομάδα από τον Καναδά.

Η Ελληνίδα σέντερ, σε ανάρτηση της ομάδας στο Instagram έστειλε το πρώτο μήνυμα στους οπαδούς.

Όσα είπε η Μαριέλλα Φασούλα

«Γεια σε όλους στους οπαδούς των Τέμπο. «Φας» εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είμαι επιτέλους εδώ, που μπορώ να δουλέψω και να ξεκινήσω την σεζόν. Τα λέμε σύντομα».